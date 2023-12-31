2023年7192萬港人人次出境　北上逾半億　南下內地客人次僅及一半

2024年來臨，過去一年港人走出疫情枷鎖，終於可以去旅行。2023年全年有1.4億港人人次出入境，出境人數約7,200萬人次，在「北上」熱潮下，當中七成五返內地，錄5,300多萬人次。訪港內地客全年有逾2,650萬人次，北上南下相差2,680萬人次，換言之每一個內地客南下，同時就有兩名港人北上。



▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



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香港居民出入境1.4億人次 12.23有50萬人離港單日最多

由今年1月至12月30日，香港居民全年總出入境數字錄得1.4億人次，當中7,192萬人次出境，7,148萬人次入境，流失44萬人次，全年最多港人出境的日子為聖誕節長假期首日的12月23日，錄得超過50萬人次離境。

74%出境港人北上 最多人經羅湖返內地

自今年2月中港恢復通關起，港人掀起「北上熱潮」，往返內地人數持續上升，北上口岸計算，北上香港居民全年有5,334萬人次，佔整體出境數字74%。

當中最多人使用羅湖口岸過關，錄得1,764萬人次，其次為落馬洲支線有1,542萬人次，深圳灣有757萬人次，三大口岸共有超過4,000萬人次出境。

▼12月30日 香港國際機場情況▼



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918萬港人經機場離港 6個月出現「淨出境」

隨着全國先後放寬防疫措施，港人強忍三年「旅行癮」一「解」即爆，全年經機場離境的香港居民有918萬人次，12個月內有6個月出現「淨出境」，人流高峰主要集中在7月及8月的暑假，和12月聖誕節旺季。

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內地加其他旅客共3377萬人次

訪港內地客全年錄得2,654萬人次，主要經高鐵西九龍站抵港錄得546萬人次，其次為落馬洲支線有516萬人次，羅湖就有425萬人次。

北上港人長期較南下內地客多，全年錄得2,680萬人次「逆差」，意味每兩個港人北上才有一位內地南下訪客。

非內地旅客方面，全年抵港有723萬人次，當中58%、421萬人次經機場抵港。連同內地旅客，全年有3,377萬人次旅客來港。