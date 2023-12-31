除夕迎2024｜內地旅客堅尼地城衝出馬路打卡　陳奕迅歌迷朝聖

今日（31日）為除夕，2023年最後一日。大批內地旅客趁假期來港，打卡聖地堅尼地城新海旁路，有遊客不理勸告及警示，走出馬路到岸邊擺甫士拍照，不時人車爭路。



由安徽來港的遊客指網上稱此處海景漂亮，雖然海景受霧霾影響，但「霧有霧的好處」，更打算晚上到尖沙咀觀看煙花。不過也有人擔心今晚跨年倒數大多人，故晚上會提前離港北上。



記者大約於下午3時半到堅尼地城新海旁路，眼見海旁都是打卡人士，不論情侶、家人、朋友都紛紛紀錄眼前美好。海旁有「請勿在行車路停留及拍照，違者可被檢控」告示，惟馬路位置仍有不少打卡人群，不時聽到車輛響銨，但人群未有散去。期間有警車駛過，但警員就未有下車。

特意來港打卡 即日返深圳 無意賞煙花避人流

從深圳來港的王小姐和趙小姐，因為在小紅書見到有人討論這個海濱長廊而到此一遊，加上王小姐很喜歡歌手陳奕迅，故和朋友在陳奕迅曾到訪過的「新興食家」聚餐，隨後就打算閒逛拍照。她又指，只打算來港一天，今晚便會返回深圳，她又預計今晚維港會很多人，故未有打算去倒數，「我們不太喜歡太擁擠的感覺。」

從深圳來港的王小姐和趙小姐，因為在小紅書見到有人討論這個海濱長廊而到此一遊。（余月明攝）

內地旅客劉小姐和朋友趁假期特意到此一遊，預計今晚就會離港到澳門。她表示，今早去過昂坪360纜車遊覽，今晚會到中環閒逛，但因為不想到人多擠迫的地方，故無意在港倒數。

「低消」訪港 欣賞景色為先

張小姐一家從安徽來港三日兩夜，稱「國內很多博主分享這裏⋯⋯說海景很漂亮」。她表示，雖然今日海景受霧霾影響，但「霧有霧的好處」，仍無阻其打卡的心情。她又指，今次訪港「沒有甚麼要買的，主要是為了看景色」，預計晚上會到尖沙咀看煙花匯演。

內地旅客劉先生與女朋友梁小姐同樣透過小紅書認識堅尼地城打卡處，稱較多人討論香港跨年可以欣賞煙花，自己也是特意為煙花而來。他們是由珠海來港，計劃明天就離開，今早曾到訪旺角，又稱自己「低消」，沒有打算花費太多金錢。