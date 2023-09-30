十一黃金周｜不少內地旅客堅尼地城海旁打卡　再逛夜市後返歸

西環堅尼地城海旁一帶一向是港人放假休憩和觀賞日落的熱門勝地，近年經過網民在不少社交平台的宣傳推介，亦受到一眾內地旅客的追捧。



適逢十一長假期間，記者今午（30日）視察堅尼地城海旁，現場已聚集數十名內地旅客，擺出一個個網紅姿勢拍照，更有旅客用手機開啟直播介紹周邊景色。



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杭州旅客認為香港不適合Citywalk

來自杭州的蘇小姐表示，與友人趁十一黃金周假期來港，將逗留兩天，昨晚已到訪旺角和尖沙咀逛街，今日途經西環前來海旁「打卡」拍照留念。

問及會否來港城市漫遊「Citywalk」，蘇小姐則笑言，之前在老家試過這種方式旅遊，但她認為香港不太適合這種方式：「現在太熱了，感覺香港也沒有那種太連貫的路線，之後應該也不會嘗試。」

深圳旅客即日來回 冀下次來港深度遊

來自深圳的遊客陳小姐與三位好友首次到港，因工作關係，只預留一天時間遊玩。陳小姐指，對香港之旅非常期待，期望體驗香港文化及品嘗特色美食，又指知道香港有夜繽紛活動，晚上會到附近夜市遊玩。

被問及下次來港會否嘗試「Citywalk」的旅遊方式，陳小姐則指，因今次行程緊密未有安排，但期望下次能嘗試深度遊，真正感受香港人的日常：「走到那裡就隨便走走、吃吃逛逛。」

來自深圳的王小姐指，來港逗留一日，今早已去過到維港、太平山等地方遊玩，並沒有為此趟旅程設預算，預計今晚十時左右離開。她表示，知道附近最近舉辦了夜市，期望能品嘗到香港特式美食。