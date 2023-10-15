夜繽紛｜灣仔及堅尼地城夜市重開　發展局：吸引新客及回頭客

政府繅續推動「香港夜繽紛」，第二輪海濱夜市灣仔「海濱藝遊坊」及堅尼地城卑路乍灣「堅農夜市」上周五（13日）開幕。發展局今晚表示，第二輪不但吸引了不少首次到訪的市民，亦有部份是「回頭客」，昨晚（14日，星期六）出現人龍等候進入「海濱藝遊坊」。



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新一輪的「夜繽紛」活動，今日來到最後一日。發展局在Facebook發文指出，今輪灣仔海濱首次舉行「是．夜．灣仔」電影放映及城市漫遊活動，有別於夜市形式，但同樣吸引不少人欣賞夜間的灣仔，活動獲得市民正面評價，估計整個周末吸引了超過1,000人參加。

局方表示，不少參加者也有到旁邊舉行的「海濱藝遊坊」活動，兩項活動相輔相成，故認為多元化的「夜繽紛」活動，有助吸引不同興趣的人士參與。

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灣仔「海濱藝遊坊」及堅尼地城卑路乍灣「堅農夜市」上周五起一連三日再度舉行，局方指不但吸引不少市民首次到訪，亦有部份是「回頭客」。今輪「堅農夜市」以環保為主題，超過一半檔攤與首輪的不同，加入新鮮感；灣仔「海濱藝遊坊」亦在颱風後重新搭建檔攤時稍微調整位置，以增加空間，並加入新檔攤和裝置，局方指昨晚出現等候入場人龍。

局方表示，現時直至11月底的周末，會繼續提供不同形式和體驗活動，期間個別場地於部分周末休場。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼

