夜繽紛｜堅尼地城夜市檔主有意再擺檔：好勁啊香港人，好多人

由發展局和其他機構合辦、位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊的「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」，今晚（2日）踏入最後一夜。有檔主大讚現場氣氛好，「好勁啊香港人，好開心，好多人」，不介意偶爾到夜市「作客」擺檔；另有攤檔負責人表示，如堅尼地城夜市變成常設的夜市，會考慮參與在夜市內長擺攤檔，屆時也需要多聘請些員工來打理攤檔。



▼10月2日 西環海濱夜市最後一夜▼



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夜市的負責人潘先生表示，據其觀察，一連幾日夜市人流不錯，現場有音樂表演，氣氛也很好，不止來的市民享受，檔主也樂在其中，估計大家也不會虧蝕。

檔主周小姐：頭兩日好犀利，我把聲都變晒

賣民族服飾的檔主周小姐大讚現場氣氛好，演出的樂隊質素亦高，又指來夜市的人很多，不時會有人來查詢、聊天、買衫，「好勁啊香港人，好開心，好多人，頭兩日好犀利，我把聲都變晒。」

她也提到，在今次夜市銷情比她想像中理想，「多謝大家鍾意我啲嘢。」她又指，以往曾在中環參與市集，但當時的市集只開到晚上9時，人流也較少；反觀在今次的夜市，有熟食攤檔、音樂會，「好似將個對方搬咗嚟之餘，仲有嘢買。」她說人流一度多到要延長因營業時間。

問到如夜市變常設，會否考慮參與，她笑言自己有開實體店，但不介意偶爾到夜市「作客」擺檔。

酒檔負責人：如變常設夜市會考慮長擺攤檔

主力賣酒的洪先生也指，現場氣氛好，其公司亦有參與其他地方的夜市，但以銷情計，堅尼地城夜市每日營業額達萬元，屬眾多夜市中表現最好的一個。他估計，因為夜市所在地區較多本地人來，他們消費意欲較旅客高，所以生意會較好。

洪先生表示，如堅尼地城夜市變成常設的夜市，會考慮參與在夜市內長擺攤檔，屆時也需要多聘請些員工來打理攤檔。