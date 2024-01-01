2023年除夕南下內地客直逼20萬人　創疫後新高　喜慶後滯留各區

2024年三日連假，昨日（31日）除夕踏入第二日，兩日合共有62.9萬港人離港，當中近50萬人經不同口岸北上；兩日有37.4萬內地訪客，其中昨日南下內地客有19.5萬人次，創下2023年新高。不過，今日（1日）凌晨上水及太子多處，都有觀賞完除夕煙花後滯留香港的內地客，喜慶過後如何返回內地，成為考驗。



▼1月1日元旦凌晨 蘭桂坊人群共興2024年到來▼



根據入境處數字顯示，過去兩日香港居民分別有33.5萬及29.4萬人次出境，當中北上數字分別為26萬及23萬人次；昨日最多港人經羅湖離境，有7.5萬人次，落馬洲支線亦有6.6萬人次。

▼1月1日凌晨 太子直通巴站擠滿滯留內地客▼



兩日共37.4萬內地客訪港

過去兩日，內地訪客分別錄15萬及19.5萬人次，昨日南下內地客創下去年2月中港通關後新高，超過去年10月1日國慶日17.7萬人次，及4月29日勞動節前一日的16.5萬人次。

昨日最多內地客經落馬洲支線來港有5.3萬人次，其次高鐵西九龍有4.2萬人次，羅湖就有3.5萬人次。

▼1月1日凌晨 上水站擠滿滯留內地客▼



▼12月31日除夕晚上 大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼

