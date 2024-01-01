煙花迎2024　有市民讚尾聲「好靚好複雜」　散場時仙氣女警成焦點

2024年到來。除夕跨年倒數，迎來史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演。尖沙咀海旁人山人海，有香港市民表示今年匯演比幾年前更令人興奮，尤愛尾聲部份，形容「全部啲煙花一齊放，啲色好靚、好複雜」。有廣州旅客則喜歡他中段部份一段比較大的爆發，「這一段大家情緒還是挺高的。」



發放完後，在尖沙咀人群散場時，有人認出被本港網上地區群組及內地小紅書等社交平台瘋傳「香港超美女警」影片主角真身在場執勤，紛紛找她合照。



▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼



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港媽排隊兩個多小時去洗手間都覺值得：最靚嘅一次

在尖沙咀海旁，看着對岸的會展巨型倒數鐘，眾人異口同聲呼喊「五，四，三，二，一！」當煙花開始在夜空綻放的剎那，嘩聲四起 ，有人歡呼「Happy New Year!（新年快樂！）」。警方表示，維港兩岸超過47.9萬人觀看。

幾年前到戶外曾觀看煙花匯演的陸小姐，今日把握難得機會，一家六口於下午5時來到現場。等候煙花的期間，人潮洶湧，她表示去洗手間亦須排隊等候兩個多小時。觀看煙花匯演過後，她表示非常興奮開心，認為這是「最靚嘅一次」，並指尾聲綻放五顏六色煙花為最美的部份；其子又補充說：「全部啲煙花一齊放，啲色好靚、好複雜。」

對比幾年前的匯演，她覺得今年尾聲部份更令人興奮。對於過去一年的香港，她認為疫後復常開關後，「心情都好啲，唔使成日困住喺屋企啦，而家有煙花睇，出嚟開心下，過下新年啦，一齊興奮啦。」她期望未來國家和平安全，香港未來個發展更完美、更勝一籌。

▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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廣州旅客等7小時觀看：確實不虛此行

來自廣州、於下午約5時到達尖東海旁的旅客周先生表示，首次在香港的現場欣賞煙花匯演，而往年都是透過網上觀看，因留意到今年匯演為歷年最大規模，比較感興趣，「也確實不虛此行。」他覺得匯演中段第六分鐘左右出現一段比較大的爆發，「這一段大家情緒還是挺高的。」同行的女朋友彭小姐指，雖然等候七個小時才能欣賞匯演，是有一點辛苦，但是最後結果很好。

印尼籍在港工作的Desi指去年沒有煙花匯演，但今年復辦，留意到新聞指這裡是最佳觀賞點，故下午4時已到達現場等候。她覺得煙花非常漂亮，尤其喜歡尾聲部份，因為煙花非常多，連續施放時間也很長。

男女老幼都找「仙氣女警」合照

今年8月網上瘋傳一段17秒「香港超美女警」影片，見到一名女警在尖沙咀街頭執勤，大批本港及內地網民大讚她「好有仙氣」、「姐姐美的」、「好漂亮啊」，有網民指女警真身是模特兒，閒時會兼任輔警。

「仙氣女警」除夕夜也有在尖沙咀執勤，元旦凌晨煙花匯後散場時，有市民認出她，男女老幼都紛紛找她合照，她也樂於接受。