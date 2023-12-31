除夕倒數2024｜尖東愈夜愈爆　首訪港深圳女客等煙花：現場更隆重

【2024倒數／除夕倒數／維港煙花 / 跨年倒數】新一年將至，除夕夜（31日）本港將迎來歷年規模最大、的除夕煙花音樂匯演。尖東海旁下午起擠滿人潮、舉步維艱，其中有大批市民旅客直接席地而坐，等候匯演開始。有市民相隔十多年再臨匯演現場，認為內地人人流多了三成，稱人多氣氛好。有首次來港的深圳旅客，表示現場欣賞煙花匯演感覺更隆重。



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下午尖東海旁、近文化中心一帶，有不少人直接坐在地上等候匯演開始。其中，來自深圳的張先生與幾位朋友舖上紅布將街磚化身賭桌，以打撲克牌來打發時間。張先生表示這裡視野很開闊，是不錯的觀賞點。同行周先生指在旺角用膳後，便坐小郵輪來到尖東，看完匯演後，明天便會離港，未來會再來香港旅遊。

十多年前曾在戶外觀賞煙花的胡先生今年再度與妻子一起觀賞匯演。他指現在人流較以前多，尤其多了至少三成的內地旅客。即使人流很多，他指氣氛很好，又希望匯演時常再長些，不枉等候多時。他又指留意天氣有些霾霧，擔憂影響觀賞煙花效果。回顧香港早幾年，他疫情後，香港漸入正軌，外出的人會多些，期望新一年身體健康，世界和平。

深圳旅客陳小姐在男友推薦下首次來港度除夕，表示能夠跟特別的人一起跨年，意義非凡，又認為現場看煙花匯演的效果會更隆重，氛圍更好。男友劉先生認為煙花匯演時長不夠，可以增加至二十分鐘或半小時。

來自深圳的旅客陳小姐，在男友推薦下首次來港度除夕，表示能夠跟特別的人一起跨年，意義非凡。（洪芷菁攝）

入夜後，現場有不少人在警方安排下，排隊前往洗手間。來自東莞、於下午四時到尖東海旁準備欣賞匯演的旅客林小姐表示，等候期間想要上廁所，但現場人潮擠擁，還需要排很長隊，不知如何離開現場。她擔憂離開後再難返回現場，又言可能會忍耐尿意到煙花匯演結束為止。至於晚飯，她指已購買麵包來充飢。因聽說這是有史以來規模最大的煙花匯演，她表示非常期待。

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於下午二時半到達現場、深圳旅客黃先生，已架好攝影機準備拍攝煙花，相信在中環夜景的襯托下，煙花會比較漂亮。為了拍攝美景，黃先生指午餐時沒有飲水，因擔憂「上廁所，機位就冇了」，又言攝影是一種樂趣，不會辛苦。黃先生指，先前國慶曾來港拍攝煙花，但從未沒拍過除夕煙花，相信在大灣區屬最大型的煙花匯演，期望煙花圖案有更多新年祝福語。

除了現場觀看的市民旅客，在除夕新婚的成太表示，因為戶外欣賞煙花位置的人流多，所以選擇在室內觀賞煙花匯演。對於匯演時常約12分鐘，她希望下年的時常可以更長。她表示新一年願望，希望身體健康、香港經濟進步，笑言：「都會促進香港嘅人口」。

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