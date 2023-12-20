的士業指政府半年內規管網約平台　運輸局：明年中聽持份者意見

的士業界今（20日）與運輸及物流局、運輸署及警方開會討論打擊網約白牌車平台，業界會後引述政府承諾，會在半年內修例規管網約車平台。不過，運輸及物流局晚上回應指，僅稱計劃在2024年年中就有關規管網約出租車平台所涉及的政策和法律觀點等，向持份者進行溝通及聽取意見。的士業界與運輸署說法不一致。



網約平台Uber則回覆稱，期望與相關持分者和政府部門溝通，尋求共識以及展開合作，邁向共贏的局面。



香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，滿意與政府的對談，引運輸署稱半年內會修例規管網約車。（余月明攝）

運輸及物流局：「研究」規管網約出租汽車平台

運輸及物流局發言人晚上表示，今日與的士業界代表會面，重申政府早前已公布會啓動檢視現有法例，以期更有效處理非法出租或取酬載客活動；亦會研究如何規管網約出租汽車平台，以期只有的士及持有出租汽車許可證的車輛可透過平台提供服務，加強打擊非法活動。

該局稱，政府計劃於2024年年中，就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及海外經驗研究所得的考慮要點，與立法會議員、業界及其他相關持份者進行溝通及聽取意見。

局方：歡迎的士業界就上述事宜提供意見

該局發言人表示，歡迎的士業界就上述事宜提供意見，會在進行檢視及研究工作時，一併考慮有關意見，並稱政府樂見今天與會的的士業界代表進行務實交流和解決問題，會繼續積極聆聽的士業界及社會各界的意見。

該局補充，立法會12月13日已通過《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》，提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，包括提高最高罰款、延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限，以及增加最高監禁期。

的士業界述政府承諾，會在半年內修例規管網約車平台，禁止網約平台的白牌車接載服務。。（資料圖片／余俊亮攝）

警務處指會繼續安排適當資源加強打擊非法載客取酬活動，並歡迎市民及業界與警方合作，包括提供資料舉報非法載客取酬活動，警方會嚴肅跟進和調查；如有足夠證據，會對相關活動採取執法行動。

Uber發言人回覆查詢指，致力為香港市民及來自世界各地的旅客提供安全、可靠和價格合理的服務，並稱在世界各地多個市場，的士和Uber均共存及共同發展。Uber指期望能與相關持分者和政府部門溝通，尋求共識以及展開合作，邁向共贏的局面。