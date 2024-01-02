黎智英案｜黎與美官員通電郵時稱：凍結戶口才會令高官感到害怕

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力，案件下午續審，控方繼續讀出開庭陳詞，指黎智英以多個方法要求外國制裁中港官員。他在國安法生效前，曾會見多名美國政客，包括時任美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧，尋求他們支持制裁中港官員。此外，他在受訪時作出不實指控，包括指責中國侵蝕香港，猶如「希特拉看著猶太人」一樣，有意「趕走」香港人，黎在與美前國防部官員的電郵更曾稱，要凍結中港官員的銀行戶口，才會令高官感到害怕。



控方指黎智英開設Twitter帳戶發貼文及接受外國媒體訪問。(twitter)

黎用多種方法要求外國制裁中港

主控官指，黎智英使用多個方法，要求外國對中港施行制裁，包括會見外國官員、透過其Twitter發貼文和接受外國媒體訪問。國安法生效前，黎已多番會見美國官員，包括於2019年7月和美國時任美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧會面見面，討論香港政府修訂《逃犯條例》，尋求他們支持制裁中港官員。

惡意指中國政府有意趕走香港人

同年7月10日，黎出席美國組織保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）訪問，並在會上作出惡意及不實指控，指稱中國政府有意侵蝕香港，猶如「希特拉看著猶太人」一樣，有意「趕走」香港人，因此希望美國行使「道德權威（moral authority）」支持香港反抗，讓香港人知道他們背後有美國撐腰，又指美國有核武器可以在數分鐘內「了結」中國。

黎智英曾在其twitter 帳戶放上他與佩洛西及李柱銘等人會面的合照。（Twitter）

同年10月，黎和「香港民主委員會」成員到美國會見多名參議員，尋求他們支持香港的示威。控方指，此顯示黎和美國多名政客，如美國眾議院議長佩落西合作。

建議凍結高官戶口令其感到害怕

控方續指，黎與Mark Simon亦與美國退役上將 Jack Keane、 前國防部副部長Paul Wolfowitz等人有頻繁的電郵來往，商討有關《馬格尼茨基制裁法案（Magnitsky Sanctions）》的目標人物及制裁時間，當中黎曾表明凍結中港官員的銀行戶口才是最有效的方法，令中港高官感到害怕。

控方指黎智英與其私人助理Mark Simon(圖)及美國前國防部副部長等人，有頻繁的電郵來往。（路透社圖片）

重點在於制裁中國而非香港

另黎曾透過Mark Simon回覆另一人指，他認為國際社會毋須撤銷香港的特殊地位，因為「若有國安法，香港也會玩完。」因此重點在於制裁中國而非香港，方能制止中國箝制香港，不過撤銷香港在國際上的特殊地位，亦可封鎖中國對外的唯一出口，從而令中國更容易配合美國訴求。

向外國媒體稱需要外國勢力

在接受外國媒體訪問方面，黎智英於2020年4月接受英國的金融時報受訪時，指唯有國際支持，才可以制止中國控制香港事務。他於同年5月，接受台灣節目「鄉民來衝康」訪問。黎以國語表示，希望「CIA（中央情報局）、美國」等影響香港，謂：「外國勢力是我們現在非常需要。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英的妻子及子女有到庭旁聽。(詳看下圖)

+ 2

黎智英被押上法院時警方嚴密戒備。(詳看下圖)

+ 12

今早仍有不少人在法院外輪候黎智英案的公眾席。(詳看下圖)