羽田機場客機起火　香港快運3航班受影響　乘客：意外大家都唔想

東京羽田機場跑道一架日本航空（JAL） A350客機（航班編號JL516）今日（2日）在羽田機場準備降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機相撞，羽田機場所有跑道即時關閉。本港至少5班往返羽田機場航班受影響，當中包括HK Express香港快運的三班航班。有受影響旅客說：「今年日本都多災多難，嬲都無用，大家體諒下。」



▼1月2日 乘搭往東京羽田機場快運乘客等候最新安排▼



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日本留學生李先生表示，大約下午6點到達機場，直至晚上8時仍在等候航空公司的安排，「意外嘅嘢大家都唔想，比較好嘅事係件事無乜傷亡，今年2024好少少嘅嘢，今年日本都多災多難，嬲都無用，大家體諒下。」他表示，下星期會在日本開學，原打算開學前在東京遊玩，不過由於航班受影響行程亦受影響。

日本留學生李先生表示，大約下午6點到達機場，直至晚上8時仍在等候航空公司的安排。（黃浩謙攝）

▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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原打算到日本工作的殷先生表示，若今日未能到機場就會過一段時間才到東京，因為公司事務有同事協助，因此未有受到影響，「平常心，去到就去。」

原本打算到東西遊玩一星期的吳先生及李小姐表示，得知消息後打算找另一班機，通過成田機場到達東京。他們指，對行程影響不大，因為原先去亦已到凌晨，第二日才開始行程。

原打算到日本工作的殷先生表示，若今日未能到機場就會過一段時間才到東京。（黃浩謙攝）

機管局呼籲，今明兩日來往羽田機場的旅客，先留意航空公司的公布，並確認航班，才出發前往機場。

▼1月2日 日本羽田機場日航客機與海上保安廳定翼機相撞後起火▼

