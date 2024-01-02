星加坡鴻威金波士健胃整腸丸未註冊需回收　部分樣本砷含量超標

衞生署今日（2日）正調查中成藥製造商星加坡鴻威，涉嫌非法銷售及管有一款名為「星加坡鴻威金波士健胃整腸丸」的未經註冊中成藥。署方發現，部分樣本的砷含量超出限量標準，星加坡鴻威已安排收回相關批次的有關產品。



衞生署指「星加坡鴻威金波士健胃整腸丸」部分樣本砷含量超標。（政府新聞處圖片）

未按照指定生產商生產

衞生署表示，正調查持牌中成藥製造商「星加坡鴻威藥業公司」，涉嫌非法銷售及管有一款名為「星加坡鴻威金波士健胃整腸丸」（批次編號：232491、232492、232493、232494、232495）的未經註冊中成藥。當中部分樣本被發現砷含量超出香港中醫藥管理委員會（管委會）制定的限量標準。

署方續指，根據產品標籤，該中成藥可用於消化不良、腸胃不適、嘔吐泄瀉及傷風感冒。初步調查顯示，該中成藥的註冊持有人星加坡鴻威並無按照向管委會的註冊，由指定的生產商生產上述批次中成藥，故有關批次產品懷疑為未經註冊的中成藥。

長期攝入砷可致肝腎、心臟功能受損

此外，署方表示，政府化驗所化驗結果顯示，部分樣本的含砷量為管委會制定的中成藥註冊標準上限的約1.7倍，星加坡鴻威已安排收回所有批次的有關產品。

署方指，由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險。砷是一種重金屬，急性砷中毒能引致嚴重嘔吐、腹瀉、神志不清及昏迷等徵狀；長期攝入的砷則可引致肝、腎，以及心臟功能受損；幼兒尤其容易受危害。署方會密切監察收回情況。

星加坡鴻威已設立熱線（2407 1226）解答相關查詢。

未經註冊中成藥可罰款10萬元及監禁兩年

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。

署方呼籲，巿民如購得上述中成藥應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將上述中成藥送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。