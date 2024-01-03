黎智英案｜外交部斥個別國家圖以新聞自由為幌子插手港務

針對英美等24國近日以「媒體自由聯盟」名義發聲明關注黎智英案，並指中國政府和香港政府利用《香港國安法》打壓新聞業。中國外交部1月2日發表回應，指個別國家以所謂「媒體自由聯盟」名義污衊抹黑香港新聞自由，攻擊特區政府正當執法，為黎智英等反中亂港分子撐腰張目，中方對此強烈不滿、堅決反對。



外交部發言人汪文斌稱，阿桑奇、斯諾登等案件早已讓世人看清，所謂「新聞自由」不過是有關國家攻擊抹黑別國的工具，一旦涉及其自身利益，這些國家是根本不在乎什麽新聞自由的。他們打著「新聞自由」的旗號對香港事務說三道四，無非是對香港蒸蒸日上的大勢心有不甘，試圖延續自己以往在香港的特權和影響，但這些都是徒勞的。

汪文斌表示，香港是法治社會，有法必依，違法必究。國安法實施以來，香港社會由亂轉治、由治及興，法治正義得到伸張，香港居民包括新聞及言論自由等在內的各項合法權利和自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，在港國際媒體和記者數量比香港國安法實施前有增無減，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。近年來，上百個國家連續在聯大三委、人權理事會等多邊人權場合公開發聲，以不同方式就涉港等問題表達對中國的支持，充分說明公道自在人心。

中方敦促有關國家正視香港已回歸中國的事實，摒棄殖民心態。打著「新聞自由」的幌子插手香港事務的圖謀，注定將以失敗告終。