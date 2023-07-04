外交部：個別國家公然詆毀港區國安法　促停止包庇罪犯

7月3日，香港警方國安處公布已向法庭申請拘捕令，懸紅各100萬元通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳯儀、郭榮鏘、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰。美國、英國等國家表示關切及譴責。

外交部對個別國家公然詆毀香港國安法，干預特區法治和正常執法表示強烈不滿和堅決反對。發言人毛寧重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。



毛寧表示，中方對個別國家公然詆毀香港國安法、干預香港特區法治表示強烈不滿和堅決反對。任建峰等人長期從事反中亂港活動，竄逃海外後變本加厲、興風作浪，繼續煽動分裂國家、顛覆國家政權，充當外部反華勢力干預香港事務的「急先鋒」。其惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重衝擊「一國兩制」底線，嚴重損害香港根本利益，嚴重危害中國主權、安全和發展利益。正義不會遲到，更不會缺席。

毛寧指出，香港警方依據國安法和本地其他法律通緝這些亂港分子，是順應民意、維護法治的正義之舉，是捍衛香港國安法權威、捍衛國家主權安全的必要之舉，是鞏固香港由亂到治成果、保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法及國際通行慣例。

毛寧強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。有關國家應當尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子撐腰張目、停止包庇罪犯。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。