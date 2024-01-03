非洲豬瘟｜病毒傳至北區　古洞豬場兩樣本呈陽性　將銷毀400多豬

漁護署今日(3日) 公布，昨日（2日）在北區上水古洞一持牌豬場所抽取的6個樣本，經漁護署人員檢驗後，發現兩個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，署方正安排銷毀場內全部400多頭豬隻。



資料顯示，去年11月起接連有本地豬場驗出非洲豬瘟，但均在元朗區內流浮山、新田，今次是這輪疫情首攻入北區，古洞與新田相連。



漁護署今日公布，昨日在元朗新田一個豬場13頭豬隻抽取樣本，發現八頭豬隻對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。（資料圖片／魯嘉裕攝）

3公里內7個豬場暫無豬隻異常報告

漁護署表示，昨日在上水古洞一持牌豬場所抽取的6個樣本，經漁護署人員檢驗後發現兩個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。同時，署方正安排銷毀場內全部400多頭豬隻。

漁護署發言人表示，漁護署已安排人員巡查有關豬場三公里內的七個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，暫無收到豬隻有異常情況的報告。他指，漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時亦已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。此外，漁護署亦正透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓他們知悉非洲豬瘟的最新情況，以及如何防止豬隻受感染。

當局指不影響整體活豬供應 不會傳染給人類

發言人續指，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

署方強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

漁護署指會與食物環境衞生署繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無須關閉或銷毁其他豬隻。