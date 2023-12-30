非洲豬瘟｜新田再有豬場爆疫　900豬須銷毀　個多月來第五宗

漁護署今日（30日）公布，在一個元朗新田豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，正安排盡快銷毀場內全部約900多頭豬隻。翻查資料，元朗區豬場個多月來爆發過五宗非洲豬瘟，最早一宗要數到11月23日，當時漁護署巡查元朗流浮山豬場並抽樣本檢測，發現其中至少5頭豬隻的樣本有非洲豬瘟。



漁護署今日公布，在一個元朗新田豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻。 （資料圖片）

漁護署表示，昨日（29日）從元朗新田一持牌豬場10頭豬隻所抽取的樣本，經漁護署人員檢驗後發現均對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，漁護署正安排銷毀場內全部900多頭豬隻。

署方續指，已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。漁護署亦會安排人員巡查有關豬場三公里內的八個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。

為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

署方強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。漁護署亦已安排舉辦座談會，向豬農提供針對性的非洲豬瘟防控措施及生物保安建議，以加強業界對非洲豬瘟的警覺，共同防範非洲豬瘟進一步傳播。同時，為加強豬農對非洲豬瘟病徵的認識以及早察覺並通報豬隻的異常狀況，漁護署已推出《非洲豬瘟個案呈報指引》，協助豬農偵察疑似個案，及早呈報並作出適當跟進。

翻查資料，元朗區豬場個多月來爆發過五宗非洲豬瘟，最早一宗要數到11月23日，當時漁護署巡查元朗流浮山豬場並抽樣本檢測，發現其中至少5頭豬隻的樣本有非洲豬瘟。漁護署其後幾乎隔兩星期就發現多一宗元朗區豬場爆發豬瘟的個案，如12月9日在查元朗新田豬場發現其中19頭豬隻有非洲豬瘟；12月22日在元朗流浮山豬場發現其中至少四頭豬隻有非洲豬瘟；12月28日在查元朗新田豬場發現其中20頭豬隻有非洲豬瘟。