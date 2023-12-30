非洲豬瘟｜多個豬場爆疫　環境局召跨部門會議　日內加強控制措施

非洲豬瘟近日在多個豬場蔓延，署理環境及生態局局長黃淑嫻今（30日）與漁護署、食環署及環保署召開跨部門緊急會議，部署行動以阻斷病毒在本地豬場傳播。會議亦邀請了國際獸醫專家Leslie Sims參加和給予意見。環境局指，專家未來數日會與漁護署就進一步的加強措施敲定建議，隨後漁護署會與養豬業界商討，如何推行加強措施，以盡快控制非洲豬瘟的傳播。



翻查資料，元朗區豬場個多月來爆發過五宗非洲豬瘟。（資料圖片）

元朗區豬場個多月來爆發過五宗非洲豬瘟，署理環境及生態局局長黃淑嫻表示，政府一直重視非洲豬瘟對本地豬農和養豬業的影響，並密切監察其最新發展。由於非洲豬瘟可短時間在豬隻間傳播而染疫豬隻死亡率極高，如不能遏止其傳播將嚴重打擊豬農和養豬業，故必須認真和快速地作出應對，當局目標是搶先於病毒傳播前作出防範，以阻斷病毒在本地豬場傳播。

環境局又指，出席專家肯定各部門已採取的措施，未來數天會與漁護署就進一步的加強措施敲定建議。隨後漁護署會與養豬業界商討，如何推行加強措施，以盡快控制非洲豬瘟的傳播。