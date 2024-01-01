非洲豬瘟｜業界稱已清潔豬糞車堵傳播源頭　籲市民毋須憂豬肉加價

本地豬場近日連環爆發非洲豬瘟，元朗新田有近8,000隻活豬需要銷毀。香港養豬業發展協會主席陳建業今早（1日）接受港台節目訪問時指，發現豬瘟有蔓延跡象，已聯同漁護署清潔懷疑為傳播途徑的豬糞車，並擬在假期後與當局開會，商討預防經野豬傳播的方案。他強調，本地活豬只佔全港供應約兩成，市民不必擔心價格受到影響。



料未來再有爆發風險 已為豬糞車消毒堵截源頭

就元朗新田區豬場個多月來爆發過6宗豬瘟個案，陳建業認為數字頗高，並有蔓延跡象。而位於同區的麒麟山上，有2、3個豬場位置相當接近，預料未來或會再有爆發風險。他又提到目前業界經評估後發現，由於豬糞收集地點與農場過近，推測早前爆發地點經豬糞車傳播至其他農場。目前已為豬糞車清洗消毒，嘗試堵截傳播源頭。

野豬或為另一傳播鏈 考慮將改以磚牆圍封豬場

除了豬糞車傳播以外，陳建業提到野豬亦有機會攜帶豬瘟病毒，而目前新界野豬出沒問題嚴重，野豬容易翻起農場周圍的鐵絲網或泥土入侵豬場，並在接觸家豬後傳播豬瘟。陳建業指，業界將會在假期後與漁護署開會商討，預防豬瘟經野豬傳播的方案，包括將豬場的圍欄改以磚牆圍封，防止野豬進入豬場。

供應量下跌惟不影響價格

針對銷毀活豬或會造成市場供應問題，陳建業就回應指，目前供應量確實有下跌，但由於本地活豬只佔全港豬肉供應約兩成，不會對豬肉價格造成影響，他著市民不必擔心加價。