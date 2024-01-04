「老鼠煙」湧現　報販協會促同業把關　議員倡煙包印二維碼助識別

近月市面上湧現大量售價低於煙稅的「老鼠煙」。有立法會議員認為，市民難透過包裝辨識是否已完稅，海關執法亦有困難，倡煙包印二維碼，讓執法部門即時掃描識別未完稅產品。



香港報販協會主席林長富指出，隨着政府去年年初加煙稅，協會收到的查詢及舉報私煙多了四成約有數百宗，直言加煙稅不會減少煙民食煙，只會令不法分子有機可乘。



立法會議員（批發及零售界）邵家輝聯同海關、香港報販協會代表今（4日）一同到佐敦區巡視，提醒報販加強警惕。（呂穎姍攝）

港府去年年初宣布上調煙草稅，每包20支包裝香煙的煙草稅為50.12元，香港報販協會表示，發現市面上湧現大量售價低於煙草稅項成本的「老鼠煙」，售價甚至低至30元一包。

香港報販協會亦指，近期收到不少同業查詢及舉報，指有公司中介以「送十條做試食」或提供折扣作掩飾，令商販入貨價格更低。

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立法會議員（批發及零售界）邵家輝聯同海關、香港報販協會代表今（4日）一同到佐敦區巡視，提醒報販加強警惕。邵家輝認為，由於「老鼠煙」都會標籤已完稅，故市民難透過包裝辨識，海關執法亦有困難，倡煙包印二維碼，讓執法部門能夠即時掃描識別未完稅產品。他透露，現時正與政府及業界相討可行性。

香港報販協會主席林長富亦提醒，業界應繼續做好把關角色，遇到疑似「老鼠煙」，除拒絕售賣外，亦應即時向執法部門提供情報。林長富又指，隨着政府去年年初加煙稅，協會收到的查詢及舉報私煙多了四成約有數百宗，而亦愈來愈多不法集團加入私煙行列，直言加煙稅不會減少煙民食煙，只會令不法分子有機可乘，希望政府在未為煙包加二維碼前不要再加煙稅。