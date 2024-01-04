山姆勁敵Costco深圳1.12開幕前直擊　設新年街區搶年貨客

深圳山姆勁敵、大型倉儲式超市Costco開市客深圳分店將於本月12日開幕，Costco今日（4日）聯同WeChat Pay HK在店內舉行記者會，本港傳媒搶先進入店內參觀。適逢農曆新年將至，Costco「出擊」搶年貨客，可見設有「深圳會員店新年街區」，仍在整理上貨，初步見有朱古力品牌攤檔。



Costco開市客深圳分店設於龍華區，為Costco在中國第六間分店。由高鐵西九龍站乘搭往深圳北站，再乘車約10分鐘可抵達。首次入會費199元人民幣。

記者今日在店內所見，貨架已大致整理完成，飲品區貨架都是一盆盆，方便顧客「大手入貨」；零食區接近收銀區，增加吸引力。與一般超市不同，可以買到大型公仔，不少港人顧客喜愛的吸塵機都有得賣，並設有配眼鏡部。至於「深圳會員店新年街區」仍在整理，方便未來顧客購買年貨，貨品在上架中。

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WeChat Pay HK在記者會宣布，為慶祝Costco深圳分店開幕，在1月中旬推出優惠，每位用戶將獲得價值總計128.88元的特別禮包，在整個2月每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶，即可享三倍ＷePoints積分。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，Costco主打迥性價比的商品，相信將會深受港人歡迎，今次與Costco合作，可鼓勵用戶體驗高品質的食品及貨品。