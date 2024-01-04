Costco｜深圳店已有九萬會員包括港人　總經理︰香港未有合適選址

【Costco／好市客／北上深圳】港人北上深圳消費又多一個好去處。美資Costco（好市客）中國華南首間門市，經歷兩年的籌備及建造後，將於下周五（12日）在深圳龍華區正式開幕，位置鄰近高鐵深圳北站。



Costco中國大陸區總經理章曙蘊周四（4日）於深圳的記者會中透露，現時已有約九萬名深圳居民及港人，已率先開辦會員。她表示，大灣區為業務佈局的關鍵一環，並透露正計劃在廣州開設門市，「香港的話我們是有在看，但目前沒有具體適合的選址。」



Costco（好市客）深圳門市，將於下周五（12日）在深圳龍華區正式開幕。（蘇煒然攝）

深圳首間門店未開幕 已有九萬深圳居民及港人率先開會員

自中港恢復開關後，港人到深圳山姆會員商店（通稱「山姆超市」）購物成為熱潮。不過山姆超市由今年起將不再獨大，其同樣來自美國的競爭對手Costco，由美國跨洋越海鬥至中國，準備趁著農曆新年前，在深圳龍華區開設中國華南首間門店，勢必「分一杯羹」。

Costco與山姆超市一樣採取會員制，現時在全球累積達1.2億名會員，全球續卡率達90%以上。Costco自2019年進軍中國後，短短五年已在蘇州、杭州、寧波等地開設門市。深圳門市雖然下周五才開幕，但已有約九萬名深圳居民及港人，已率先開辦會員。

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針對華南地區需求提供花膠雞、臘味等貨品

「立足深圳放眼大灣區，是我們目前的策略。」Costco中國大陸區總經理章曙蘊在深圳門市的記者會上表示，整個大灣區為業務佈局的關鍵一環，而深圳是一個充滿無限潛力的城市，經濟地位無庸置疑，加上居民的國際視野較高，適合跨國企業落戶。因此考慮到時機成熟，在深圳市政府的支持下，僅兩年便完成籌備及建造。

深圳龍華區Costco為內地第六間門市。章曙蘊表示，該店與全球逾870間門市的佈局相似，進店後首先是家品區，其後是新鮮食品區等，只想讓會員感受到Costco原汁原味的服務。雖然佈局都跟從主調，但她透露為針對華南地區的需求，將特別提供花膠雞、臘味及蔬果等貨品。

Costco中國大陸區總經理章曙蘊講述深圳門市。（蘇煒然攝）

Costco中國門市新鮮食品佔35%以上 高於其他各國

作為跨國企業，Costco的業務遍佈全球14個地區。章曙蘊表示對比其他地區，中國會員喜歡嘗試新事物，不斷汰舊換新，因此會不斷尋找更多靈感，向會員提供一手消費資訊。她更指，中國門市的新鮮食品佔比特別高，達35%以上，包括牛肉、蔬菜，當造的櫻桃等，特別考驗品質要求及作業安全。「新鮮做得好，其他都不會差。」

與此同時Costco並無線上業務，章曙蘊強調理解內地的線上交易量領先全球，但她認為門市是不可取代的業務，因人與人接觸是購物體驗的一部份，例如經試用後感到喜歡便馬上帶走，只有線下才可做到。但她又指，線上的方便性確實不可或缺，透露農曆新年後將有好消息公布。

▼深圳首間Costco接受WeChat Pay HK付款▼



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考慮再在廣州開設門市 香港目前無合適選址

山姆超市首間中國門市便位於深圳，問到Costco是否殺入競爭對手的大本營。章曙蘊表示，「深圳是大家的深圳」，並再次強調深圳的消費者國際化，當地市場規模足夠龐大，容納多個競爭者向消費者提供不同的選擇。「我覺得消費者是有福氣的。」

章曙蘊並透露，今年六月將在南京再開門店，並在該店旁邊開設內地首個加油站，稱油價必定優於市場。至於大灣區方面，廣州正是下個考慮的地點，惟香港仍未有計劃。「香港的話我們是有在看，但目前沒有具體適合的選址。」