Costco深圳．直擊｜1.5萬平方米行到攰　薦松屋牛肉飯等10款美食

【Costco／好市客／北上深圳】港人北上深圳消費又多一個好去處。美資Costco（好市客）中國華南首間門市，將於下周五（12日）在深圳龍華區正式開幕，佔地1.5萬平方米，位置鄰近高鐵深圳北站。《香港01》率先北上直擊，不同類型的貨架已大致疊好，僅未貼上價錢牌，店內開闢美食廣場供逛累了的顧客「醫肚」。實行會員制的Costco，會費早鳥優惠只需人民幣199元（約222港元），便可免費享用店內的聽力中心及驗光室設施，提供購物以外的體驗。



北上消費的港人，不少錢都花在超市食品之上。記者走遍整間Costco，在冷凍櫃精選10款值得推薦的微波爐食品，包括日本三大牛肉飯店的「松屋」牛肉飯、太二酸菜魚等。下文將詳盡講解前往的交通方法、即場登記會員須知，以及介紹店內特色貨品。



▼Costco深圳店準備開業正招收會員▼



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福田口岸一條地鐵線直達 或坐高鐵到深圳北站

Costco深圳首間門市將於下周五（12日）開幕，座落於龍華區民達路68號，港人可乘東鐵線至落馬洲站，經福田口岸入境，隨即乘坐深圳地鐵4號線，由福田口岸站坐10個站，至紅山站（即深圳北站的下一站）再步行前往，或在西九龍站乘搭高鐵往深圳北站，再轉搭的士或「滴滴出行」抵達，App顯示車費約人民幣16元（約18港元）。

Costco深圳門市樓高四層，地面層為1.5萬平方米的超市，提供逾4,000種貨品；樓上三層則為室內停車場，連同室外停車場共有1,000個泊車位，並設有電動車充電站。開業後每日營業時間為早上9時正至晚上9時正，接受WeChat Pay HK付款，但不設自助收款機。

▼Costco深圳店環境一覽▼



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通道兩旁貨品疊至貼近天花板 另設年貨區

《香港01》周四（4日）到現場直擊，踏入大門後，只見該店吉祥物、巨型絨毛熊Costco Bear的笑臉迎接，兩旁滿是邀請加入會員的廣告牌，並設有申請櫃檯。若繼續走進超市入口，將被「堆積如山」的貨架所震撼，通道兩旁的貨品疊至貼近天花板，客人相比下顯得相當矮小。不過距離開幕尚有一周，部份貨架仍在整理中。

超市分為數個區域，首先經過的是家電區，包括電視機、洗衣機、雪櫃、音響器材等；裡面便是食品區，包括熟食、海鮮、烤物及急凍食品等；而店內另一邊則是家品區，包括清潔、洗衣及護理用品等。同時因農曆新年將至，Costco將劃分年貨區，擺放糖果餅乾、鮑魚乾貨、蔬果禮盒等貨品供選購。

▼Costco美食廣場、聽力中心、驗光室等設施▼



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設聽力中心及驗光室 美食廣場暫不開放

而Costco的會員福利豐富，包括免費送上視力及聽力檢查服務，以及為汽車提供免費的氮氣填充，正因為超市內設有聽力中心及驗光室，顧客購物期間可即場驗配眼鏡及助聽器，而車主在付款後，亦可到出口旁邊的輪胎中心使用服務。

就如香港的IKEA宜家家居，Costco大堂同樣設有美食廣場。但職員表示，由於預想到開幕初期將要迎接大批顧客，避免出現混亂，美食廣場於短期內不會開放，超市內亦不設試食攤檔。惟根據牆上的圖片顯示，供應的美食包括炸雞、薄餅、熱狗、軟雪糕及美式咖啡等食品。此外，場內洗手間的環境亦相當寬敞及衞生。

▼Costco十款值得推薦的食品▼



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超市少見貨品包括松屋牛肉飯、鑽戒及金鏈

其實Costco與山姆會員商店（通稱「山姆超市」）一樣，屬於大型倉儲式超市，主打大包裝貨品，一般以多件綑綁式銷售。早前便有山姆的代購商表示，主要顧客為OL及主婦，尤以各款冷凍食品最受歡迎，因份量大、價格便宜及款式罕見，成為「窮人恩物」。例如OL毋須離開辦公室，只要將食品放進微波爐叮熱便可食用。

記者特別到冷凍櫃，精挑10款微波爐中外食品向讀者推薦，包括松屋牛肉飯、大顆粒蟹黃醬、太二酸菜魚、土雞湯炖鮑魚、老長沙豬油拌粉、馬來西亞肉骨茶、潮汕牛雜鍋、火辣雞蛋黃醬飯、墨西哥牛肉薄餅，及炭烤雞腿肉串。

其他貨品更種類繁多，不乏外國著名品牌，例如LEGO行李篋／背包、SONY耳機、POLO上衣、Calvin Klein內褲等，大型貨品亦有電動車、電子琴及吉他等，甚至鑽石戒指及金鏈等手飾亦供選購。惟走訪當日Costco仍在準備開幕，所有貨品還未貼上價錢牌，暫未得知實際價格。

▼Costco其他銷售貨品▼



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填港手機號碼及身份證可申請會員 實體或電子卡二選一

另外須注意，Costco採用會員制度，顧客必須加入會籍，才可進入全球逾870間門市。目前會員卡分為電子及實體兩種，只可二選一，但外國部份門市不接受電子會員卡。若選擇於現場申請，港人只需填寫姓名、出生日期、住址、香港身份證號碼、香港手機號碼及電郵，並同意條款及簽署，則可成為會員。

會費方面，在1月12日正式開業前申請會員，可享早鳥優惠，由原價人民幣299元減至199元（即港幣334元減至222元）。Costco中國大陸區總經理章曙蘊便在記者會表示，「建議大家把這個卡帶在身上，因為太好用了，是一卡全球通。」

▼深圳首間Costco接受WeChat Pay HK付款▼

