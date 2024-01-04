流感．新冠｜聖誕新年長假後公院入院率升　內科病床使用率達116%

流感及上呼吸道感染疾病肆虐，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今指，下周或進入流感高峰期，新冠病毒亦有上升趨勢。雙疫夾擊令公院壓力大增，醫管局總行政經理李立業表示，截至周三（3日）內科病床使用率達116%，但現階段暫不希望重啟北大嶼山臨時控制中心，當局每日監察情況作靈活調配。



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長假期過後，流感及上呼吸道感染疾病肆虐，最新數據顯示，流感病毒活躍度為8.49%，貼近基線水平，同時新冠病毒亦有上升趨勢。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業今日（4日）表示，長假後病床及入院率上升幅度較高，內科入院人數增加，急症內科住院數字及兒童住院數字分別由12月中的96%及75%上升至一月的116%及92%。

暫無意重啟北大嶼山醫院感染控制中心

他續指，由於病床用量處於高水平，醫管局在12月22日已啟動服務需求高峰期措施，有不同措施，加開病床、人手、測試容量，並針對長者入院，有老人科醫護支援急症室，且當局每日監察情況作靈活調配。他提到現時北大嶼山醫院感染控制中心仍然是備用狀態，現階段暫不想重啟，但會繼續監察入院數案以作調配人手，必要時會暫停非緊急服務。

兩名病情一度嚴重兒童治療後轉為穩定

另外，早前有兩名兒童因染疫而病情嚴重而入住深切治療部，李立業表示，兩名兒童在經過治療後情況已轉為穩定。至於醫護流感疫苗接種率方面，他透露已達55%更去年數字高，形容是相當理想及鼓勵。