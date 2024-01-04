黎智英案｜黎曾給李宇軒50萬邀外國政客來港　國際線遠及英美日

壹傳媒創辦人黎智英涉違《國案法》案，控方續讀出開案陳詞，講及黎與香港故事成員李宇軒、律師助理陳梓華等人透過組織「重光團隊（SWHK）」犯案。控方指在黎智英和助手Mark Simon安排下，李和陳會見美國參議員、日本眾議院等外國政要，並開拓英、美、日三條「國際線」。此外，前政務司司長陳方安生曾邀請李宇軒到其府中，與前英國駐港領事、李柱銘等人見面。



控方已完成開案陳詞，案件押後至下周一（8日）續審。



黎智英被指曾給李宇軒50萬元邀請外國政客來港觀察示威活動。（資料圖片/盧翊銘攝）

黎曾給李宇軒50萬邀海外政客來港觀察

控方在開案陳詞指，重光團隊曾資助香港大專生與海外政客在巴黎、倫敦、華盛頓等地見面，以尋求對方支持香港反修例活動。黎亦曾向李宇軒支付50萬，助他於2019年11月邀請英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）等19名海外政客，來港觀察反修例示威，期間李宇軒曾與陳方安生、李柱銘、阿爾頓勳爵及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）見面，藉此拓展他的網絡。

Mark Simon曾安排李與美參議員見面

重光團隊另開拓美、英、日三條「國際線」。「美國線」方面，Mark Simon曾安排李與美國參議員史考特（Rick Scott）及領事職員Alan Brinker見面，當時李拿出277件警方曾使用的彈藥，指稱與警暴有關。李亦曾遠赴美國與「香港民主委員會」創辦人朱牧民（佔中發起人之一朱耀明牧師的兒子）、參議員史考特等人見面。

陳方安生曾向李介紹前英駐港領事

「英國線」方面，黎曾安排陳梓華與人權組織「香港監測」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）見面。此外，陳方安生亦曾邀請李宇軒到其府中，與前英國駐港領事賀恩德（Andrew Heyn）、李柱銘、郭榮鏗等人見面。陳方安生之後，亦再邀請陳梓華及李宇軒到她的辦公室內會面。

前政務司司長陳方安生曾邀請李宇軒到其府上，並介紹英國前駐角領事予李認識。（資料圖片）

重光團隊獲招募為對華政策聯盟成員

此外，裴倫德招募重光團隊作為「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」成員，並與李宇軒等人在Telegram商討合作。黎亦持續與裴倫德聯絡，商討如何增加IPAC的成員，此期間《蘋果日報》刊登IPAC工作內容，黎則在Twitter上發文宣傳IPAC。《國安法》實施後，陳梓華繼續按照黎及Mark Simon指示，要求李重點協助IPAC，李遂負責編輯IPAC網站，發布裴倫德及另一英國政客Andrew Lawerence的文章。

李就制裁官員曾詢問日本議員意見

「日本線」方面，李宇軒就制裁中港官員，製作草擬的法案予日本的眾議員高井崇志等，詢問他們的意見。此外，李和裴倫德曾討論，重光團隊如何協助「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」和「對中政策國會議員聯盟 (Japan Parliamentary Alliance on China, JPAC)」，後者由日本議員組成，處理日本對華政策。李亦安排裴倫德和日本眾議員山尾志櫻里視像會面，並向後者提供中港和其他國家簽訂的引渡協議的列表。

此外，裴倫德、金融家布勞德和山尾志櫻里曾討論如何推動日本，推過涉制裁的《馬格尼茨基制裁法案（Magnitsky Sanctions）》。及後在JPAC的會議中，曾提出一份名為「Global Magnitsky Act」的草擬版本。

重光團隊製作針對144名中港官員的名單

重光團隊亦和香港大專學界國際事務代表團，製作針對144名中港官員的制裁名單。此外，重光團隊曾發表新聞稿，譴責《國安法》在港生效和要求美國實施制裁；它亦致函捷克等國家，要求終止和港簽訂的引渡協議。

李同年8月偷渡離港時被捕

李於2020年8月被捕，保釋期間偷渡進入內地水域，同月23日被內地執法機關截獲，翌年3月被送返香港。陳則於2020年10月首次被捕，翌年2月再次被捕，劉祖廸和Mark Simon和則分別於2020年的1月和4月離港。至於黎智英，於同年8月10月首次被捕，並在9月1日進行錄影會面，他在警誡下稱承認部份文章由他撰寫，並持有涉案Twitter戶口。

控方續指，除了美國制裁42名中港官員外，亦通過《香港人權與民主法案》和《香港自治法》。美國和另外9個國家，亦終止和香港之間的引渡協議。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022