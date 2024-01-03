黎智英案｜推蘋果英文版爭美支持　黎向員工稱要「川普」政府保命

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案，控方案情講及黎智英設立英文版的「內幕」。他向助手Mark Simon表明，推出英文版可助爭取美國支持，亦可帶來豐厚的財政及政治支持，甚至希望時任美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧能訂閱英文版。黎亦希望爭取美國時任總統特朗普支持，並指示《蘋果》國際版員工不要跟隨外國媒體，針對特朗普，直言：「我地蘋果卻要川普(即特朗普)政府支持保命。」



控方指黎智英設立《蘋果日報》英文版，是要爭美國財政及政治支持。(資料圖片)

美國國務員顧問建議推蘋果英文版

控方案情指，2020年5月，有消息指中央即將推出《港區國安法》，資料顯示，早於同年 4 月 17 日，時任美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton ）曾向黎發電郵建議推英文版《蘋果日報》，使美國讀者在政治及財政上能對黎有幫助，黎可藉此請求外國或外部勢力制裁中港官員，又指這可帶來政治用途，及有更多外國官員願意與他會晤。

隨後黎與《蘋》的時任社長張劍虹及副社長陳沛敏等人商討推行英文版，當時黎稱招來更多外國讀者，等同爭取更大支持，並強調爭取美國政客訂閱英文版十分重要。

望得彭斯及蓬佩奧訂閱

同一時間，黎亦與助手Mark Simon商討推出英文版的事宜，他認為推出英文版可助他爭取美方支持，並表示希望時任美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧能訂閱英文版，他曾在Whatsapp向Mark Simon說：「推出英文版其中一個主要目的，是要找彭斯、蓬佩奧或者魯比奧（共和黨參議員）訂閱，作為《蘋果日報》的政治庇護⋯外部給予《蘋果》政治支持，是我最大的關注點。」

官指控方舉證對話涉傳聞證供

法官李運騰庭上問，控方依賴黎與其他非被告人士的對話舉證，但又不會傳召該些他們作供，如何證明這些訊息是由他們發出？主控官周天行指，該些訊息是要顯示黎與外部勢力的聯繫。李官則指這個問題或涉及「傳聞證供」，但可容後處理。周天行庭上亦透露，訊息中的動新聞平台總監張志偉不會在本案作供。

只需集中黃的看法不用尋求平衡

為宣傳英文版，黎指示Mark Simon聯絡彭定康，拍攝撐訂閱片。他亦在訊息中指，替英文版找作家時，不需令外國得知香港各方的觀點，他們只需集中「黃」一方的看法，不用尋求平衡。時任動新聞平台總監張志偉則發訊息指「有份DQ何君堯學位的Luke de Pulford，在Twitter幫我們蘋果英文版宣傳。」

著國際組不要跟美媒針對「川普」

自《蘋果》英文版推出後，黎曾指示張劍虹要增加英文版的稿量，包括加入台灣新聞。負責英文版的馮偉光同意，並表示會增加時任特首林鄭月娥被制裁的新聞。黎亦發訊息著國際組的同事「不要跟紐約時報及CNN針對川普（即特朗普），我地蘋果要川普政府支持保命，這樣做不太好。」張劍虹則回覆：「老闆，收到。」

黎稱已沒有方法應對中共

此外，黎於2020年5月時，發訊息指示張劍虹發起「一人一信救香港」計畫，著市民寫信予美國政客。《蘋果》亦因此刊登頭版報道，呼籲公眾寫信予時任美國總統特朗普，要求他對抗中國。惟黃之鋒不滿此活動，並在Facebook稱：「真係冇理由叫人哋國際既總統SaveHK。」陳沛敏向黎轉發黃的帖文，黎回應指不同意黃之鋒的說法，並說：「現時已沒有其他方法應對中共。」

黃之鋒曾就黎智英發起一人一信的活動，並在Facebook稱：「真係冇理由叫人哋國際既總統SaveHK。」（資料圖片）

開設Twitter帳戶增強國際上的影響力

黎又在相若時段，在Mark Simon建議下開設Twitter用戶，藉以增強他在國際上的影響力，並找來筆名「利世民」的專欄作家李兆富管理帳號，他亦會與《蘋果》高層商討Twitter帖文內容。黎在Twitter上追蹤了53人，包括前以色列副總理Natan Sharansky、蔡英文、英國保守黨人權委員會委員裴倫德、「重光團隊」、最近被警方通緝的邵嵐等。

李官追問這些帳戶可顯示什麼，周天行表示可顯黎和他人的「聯繫」(connection)，並反映黎智英當時的想法。惟李官則指，可以是對國際事務有興趣，周則強調依賴黎在帳戶發表的說話。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022