黎智英案｜報道陳方安生訪美　黎引美領事建議稱須達最大效果

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，除被控串謀勾結外國勢力，亦有指他利用《蘋果日報》作為平台發表煽動言論。控方今（2日）在開案陳詞花上不少篇幅，引述控罪期內黎如何利用其媒體，指示編採人員把《逃犯條例》的相關報道，塑造成「送中例殺埋身」。控方又指，黎在2019年3月曾與李柱銘討論，認為陳方安生與美國時任副總統彭斯會面的事，是遊說的好時機，並向《蘋》的社長張劍虹稱這是「大新聞」，他作指示時又引述美國時任駐港領事郭明瀚的建議，指報道不能平鋪直述，並須達至最大效果。



政府於2019年2月提出修訂《逃犯條例》，引發公眾討論。控方指《蘋果日報》自此便開始多番發布具煽動性的報道，以針對中港政府，並呼籲市民參加示威。

曾與李柱銘討論認為是遊說的好時機

控方指，前政務司長陳方安生於2019年3月，曾與時任美國副總統彭斯單獨會面，黎當時與民主黨創黨主席李柱銘討論事件，形容是遊說的「好時機」，尋求國際社會反對修訂《逃犯條例》，黎並指示前壹傳媒行政總裁兼《蘋果日報》社長張劍虹報道這單「大新聞」，又引述美國駐港澳前總領事郭明瀚（James Cunningham）建議，並引述郭建議不能平鋪直敘報道，須達至最大效果，夾附會面照片。《蘋果》同日在網站發布文章報道陳方安生與彭斯會面，標題為》彭斯晤陳太 關注港人權 學者：高規格 接待向京施壓》的文章。

把林榮基訪問塑造成送中例殺埋身

同年4月，黎再指示張安排訪問銅鑼灣書店前經理林榮基，令更多市民參加示威。《蘋果日報》因此於同月27日刊登題為〈送中例殺埋身 林榮基 流亡台灣 臨別呼籲 守護香港明日上街〉的報道。控方認為，這篇文章雖然表面上是一篇新聞報道，但內容塑造修例是：送中例殺埋身。

控方指黎智英指示編採人員把林榮基的訪問塑造成：送中例殺埋身。

在其專欄指大陸要令法治變成人治

此外，黎在同月亦有其報章專欄「成敗樂一笑」發布題為：〈請站出來保住最後防線〉的評論文章，指修訂逃犯條例是要摧毀一個兩制，又稱：「讓香港市民都被籠罩在恐慌的順民意識下，讓大陸無法無天的法律凌駕香港的司法制度，令法治變成人治。」

指逃犯條例修訂後可隨時拉人

同年5月，黎又在「成敗樂一笑」發表題為〈諗移民定諗遊行〉的文章，稱：「將來修訂了『逃犯條例』還可以隨時拉你鎖你，多神奇的權力，多神聖的地圖啊！⋯⋯我們不能放棄讓他們看到為了保衛家園，我們會去到盡，堅決抗爭到底的事實。」

專欄指逃犯條例要奪取香港法治

及至6月初，黎又發文呼籲港人於6月9日參與反修例遊行，並在文指修訂《逃犯條例》是要奪取香港法治， 反問：「嘿！你要跟中共將法律，你從火星來的嗎？你不要太天真太簡單⋯⋯法律不外是他們（中央）的行政手段來的。」

控方指黎智英多次用其專欄發表煽動言論。（資料圖片）

Twitter帖政協照片問應否放入制裁名單

控方又指，根據黎和其他《蘋果日報》高層的訊息，時任副社長陳沛敏曾於國安法立法前向黎轉發一則有關新聞，內容指全國人大常委有意立《國安法》，陳問黎：「賣港賊，制裁名單？」黎回覆：「好提議。」同日黎在Twitter全國政協委員的照片，用英文寫上：「美國政府應否把他們放入制裁名單？#MagnitskyAct」

聽華府專家建議出蘋果日報英文版

此外，華府專家惠頓（Christian Whiton）建議《蘋果日報》刊登英文內容，黎於2020年5月出《蘋果日報》免費英文版，務求藉此爭取國際支持及請求制裁中港官員。其首篇文章題名為〈【打國際線】《蘋果》英文版免費試睇〉 ([Fighting on International Front] Free trial subscription to Apple (Daily) in English) 。

直播節目討論美對華政策

此外，黎亦曾於直播節目「Live Chat with Jimmy」中，與《南華早報》前總編輯Mark Clifford、前國防部副部長 Paul Wolfowitz、退役上將 Jack Keane等人對話，並指現任美國總統拜登對華政策軟化，亦表明希望拜登政府如同前總統特朗普一樣說到做到。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022