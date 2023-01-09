玩具展開鑼　首現1:16遙控積木巴士　可控制開閂車門兼開燈

第49屆香港玩具展、第14屆香港嬰兒用品展、以及第21屆香港國際文具及學習用品展今日（9日）起一連四日在會展中心舉行，三展合共匯聚逾1000家展商。由彼樂部創作有限公司設計的1:16智能遙控積木巴士今日參展，曾奪得香港智營設計大賽銅獎，使用超過3500塊積木拼裝而成，可遙控開關車門及前後移動。

有內地玩具參展商表示，今為疫情三年來首次赴港參加實體展，明顯見到較過往少了許多歐美訪商參觀，坦言對參展收穫「冇咩期望」。



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今日上午，現場人流稀疏，氣氛較冷淡。（鄭子峰攝）

1:16遙控積木巴士籌備兩年 限量1000款

由彼樂部創作有限公司設計的智能遙控積木巴士由逾3500塊積木拼裝，以香港雙層巴士為原型，以1:16比例呈現，今日亦參展。該公司聯合創始人張嘉怡表示，團隊經過反覆修改細節、並獲得九巴公司官方授權，耗時兩年終將巴士設計出來。

張嘉怡指，該款巴士可由遙控器或手機流動應用程式控制，功能包括前後移動、左右轉彎、LED燈及開關門等。產品定價為1999港元，限量1000架，目前只剩下數十架。

彼樂部創作有限公司設計的智能遙控積木巴士今日參展，曾奪得香港智營設計大賽銅獎，使用超過3500塊積木拼裝而成。（鄭子峰攝）

彼樂部創作有限公司聯合創始人張嘉怡表示，團隊經過反覆修改細節、並獲得九巴公司官方授權，耗時兩年終將巴士設計出來。（鄭子峰攝）

環保玩具培養兒童環境責任感

本次展覽共有逾100家參展商展示熱門的環保相關玩具，大會特意為參展商設置「環保玩具」標誌。其中國際知名品牌怡人國際（香港）有限公司製造的熊貓之家豪華竹樓，曾獲2022年CBME大獎。怡人國際（香港）有限公司總經理助理蘇俊宏表示，該玩具房屋和角色主要由木材、竹材、及少量綠色聚乙烯製成，十分環保。竹樓樓頂有太陽能設計，為兒童傳遞環保理念。

怡人國際（香港）有限公司總經理助理蘇俊宏表示，該玩具房屋和角色主要由木材、竹材、及少量綠色聚乙烯製成，十分環保。（鄭子峰攝）

汕頭玩具商：出黎睇下行情、冇咩期望

來自汕頭的隆通玩具有限公司創始人唐得力表示，曾連續15年赴港參加玩具展，與不同國家客戶交流洽談，以歐美為主，今次為三年來首次赴港參加玩具展，疫情下損失生意至少七成。

唐得力形容今日上午氣氛比起以往冷淡好多，並未見到熟悉的歐美、內地客戶，只見到不少來自中東的商人。唐得力坦言，對本次展覽的收穫「冇咩期望」，此行目的「主要係見下老客戶，睇下行情」，既不樂觀亦不悲觀。