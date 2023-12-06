100歲「小黃鴨之父」林亮現身展覽　道出這港人驕傲玩具背後象徵

黃鴨公仔「小黃鴨之父」林亮明年100歲壽辰，他今日（6日）與長子、行政會議成員兼立法會議員林健鋒及長孫林凱章，出席在中環街市舉行的聖誕跨媒體展覽「LT. Duck 好玩『得』」啟動禮。小黃鴨是由林亮一手設計及湊大，是中國第一件塑膠玩具，原來也已75歲，林伯道出這港人驕傲玩具，原來象徵和平，希望人與人之間不要互相指責，要和平共濟，互相諒解尊重。



林亮慨歎很多人無珍惜香港玩具王國地位

小黃鴨對於不少香港人而言，絕對是一個回憶，既是小時候的沖涼伙伴，也是香港玩具界的代表角色。「LT. Duck 好玩『得』」展覽期從今日起至2024年1月2日。

小黃鴨是由林亮一手設計及湊大，1948年「出世」到現在已經75歲，陪伴一代又一代香港人成長。林亮在啟動禮表示，香港曾是玩具王國，這是一個不簡單的成就，值得港人驕傲，當年不少香港玩具都是原創，但很多人沒有好好珍惜這個王國。

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小黃鴨「使命」是教導大家做人

林伯說，小黃鴨背負「使命」，他希望透過小黃鴨教導大家如何做人。他指黃鴨是和平的象徵，希望人與人之間「大家不要互相指責，要和平共濟，大家唔好互篤背脊，要大家諒解尊重。」

小黃鴨其實也是中國第一件塑膠玩具，當年林伯也是中國第一批北上內地開設玩具生產線的工業家，而他一生志願就是為全球小孩帶來歡樂。

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跨媒體展覽可看到小黃鴨百變形象

今次聖誕的跨媒體展覽，包括位於中環街市1樓傳承館的展覽，利用AI等科技為小黃鴨注入繽紛色彩，加入「元宇宙」及百變形象，一時變身「太空鴨」，一時又扮Star War、之後又化身成偵探、貴族等，又會變成在海中滑浪的鴨，形象百變出現人前，另亦有電子屏幕展出黃鴨的電子畫。展櫃中亦有一些黃鴨成品展出，包括印有工展會的小黃鴨，是2013年與工展會合作而製造，另外亦有黃鴨的袋、夾子、錢箱等。

另外，中環街市內亦會有不同的黃鴨打卡位，包括位於地下的「五代同堂」，以5隻不同尺寸不同形象的巨型小黃鴨，象徵「五代同堂」的溫馨概念；另外亦有一隻以玻璃纖維製做的大鴨子供市民打卡，而上空亦將懸掛著各種代表中環街市、小黃鴨等圖案的霓虹燈和燈箱，璀璨色彩散發濃厚的節慶氣氛。