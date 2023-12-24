平安夜｜你的聖誕願望是甚麼？　香小姐：搵多啲錢　小童想要玩具

今晚（24日）是平安夜，即將迎來聖誕節，你的聖誕願望是甚麼？一年也臨近終結，回顧這一年，你的生活又過得如何？在西九文化區旅發局聖誕小鎮，聖誕氣氛氣溢，現場有人許下「爆富、爆美、爆瘦」的聖誕願望。尖沙咀人流如鯽，出來慶祝的受訪市民，盼望香港經濟有改善。



▼12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼



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翁先生笑說過去一年生活不錯，希望身體健康、世界和平。結伴來西九的林先生及潘小姐也有同樣願望，林先生說世界各處過去一年也有戰事，特別是以色列，希望這些地方早日和平。

有人用願望祝福世界，也有人祝福身邊人，張小姐說希望新一年所愛之人生活開心愉快。問到今年有何好事發生，她雖然霎時間講不出，但感覺今年事事都尚算順利，盼來年也同樣。

跟家人同渡佳節的李太都提到，細女近來生病，早兩星期發燒，希望她早日病癒，也希望其他小朋友身體健康。至於她一對仔女，對聖誕願望的想法就簡單得多，大仔想要星之卡比、細女想要玩具車。

▼12月24日 市民平安夜湧海港城慶祝▼



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在尖沙咀天星碼頭五枝旗桿位置，海港城擺設巨型聖誕樹裝置予市民打卡。梁小妹妹希望今個聖誕節收到恐龍玩具，因為她很喜歡恐龍；媽媽梁太表示，希望世界和平、經濟環境有改善，可以過安穩生活。

特地與家人到尖沙咀慶祝聖誕的香小姐就指，經濟不景下，聖誕最大願望是「搵多啲錢」，另外就希望女兒學業進步。不過相比讀書，4歲的女兒更想要玩具，她對記者如數家珍說，想要一系列迪士尼的公主玩具，似乎向爸爸暗示自己今年的聖誕禮物。

與男朋友留港的張小姐，就期望生活開開心心、身體健康。她指，疫情後第一個聖誕節感到特別開心，亦因此選擇留港觀察今年聖誕，二人之前去了中環的AIA嘉年華。她認為今年街上多了很多旅客，聖誕氣氛比去年更好。

至於分別就讀大學三年級與四年級的黃小姐和蔡小姐，一位就希望盡快找到實習、另一位則希望可以升讀碩士。二人說今年聖誕氣氛較疫情時好，但就更喜歡過去較靜的聖誕。

今個聖誕短暫回港的郭先生的願望，則是自己與家人朋友「健康、開心、快樂」。他指，今年節日氣氛不錯，唯獨廣東道與維港對岸不如往年般掛上燈飾；不過他同時指，已經很久沒有看到身處的商場人山人海，一些名店、甚至超級市場都要排隊，為此感到高興，更認為「無人想見到香港靜蠅蠅」。

▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼

