除夕倒數2024｜蘭桂坊夜繽紛　深圳客讚氣氛濃：還保留聖誕的餘溫

【2024倒數／除夕倒數／維港煙花 / 跨年倒數】即將踏入2024年，除夕晚（31日）多區有倒數活動，中環蘭桂坊愈夜愈多人，不少內地旅客重臨香港感受氣氛，部份計劃在跨年後立即返回內地。有來自深圳的旅客表示，現場節日氛圍非常濃厚，還保留聖誕節的餘溫，慨嘆「第一次感受這種酒吧文化。」亦有旅客認為蘭桂坊對比過去感熱鬧，形容是超意外。



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深圳旅客稱倒數後立即回深圳

疫後首個除夕晚上，中環蘭桂坊愈夜愈多人。酒吧內坐滿準備倒數的酒客，街上亦人頭湧湧，不斷舉起手機拍照，或在「蘭桂坊」路牌旁打卡。而部份人佩戴頭飾或盛裝打扮，甚至有人即場勁歌熱舞，氣氛非常熾熱。

當中不少人為內地旅客，其中來自深圳的黃小姐，今日與朋友到海洋公園遊玩後，便立即到蘭桂坊吃晚飯及喝酒，計劃接下來到海濱觀賞跨年倒數煙花，便即晚返回深圳。

來港跨年為體驗不一樣的氣氛：第一次感受這種酒吧文化

問到為何不在深圳跨年。黃小姐表示希望體驗不一樣的氣氛，又指雖然蘭桂坊的人潮擠擁，但節日氛圍非常濃厚，還保留聖誕節的餘溫，慨嘆「第一次感受這種酒吧文化。」

黃小姐又指新一年沒有宏大的願望，但求健康及開心就足夠。問到男朋友方面，她笑說：「這是靠緣份的事情，不是我想就會有的！」

感蘭桂坊比過去更熱鬧：挺超出意外

另一名來自深圳的趙小姐，同樣為了感受氣氛，選擇與朋友來港跨年。她表示之前來港旅遊時，曾到蘭桂坊玩樂，認為今日相比當時更熱鬧，並形容「挺超出意外」。

趙小姐同樣不打算繼續留港旅遊，計劃在跨年後立即坐巴士返回深圳。問到新年願望，她預祝港人新年快樂，至於個人方面，「新年發財，然後就沒了。」

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