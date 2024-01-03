內地客滯留｜直通巴業界倡延深圳灣口岸服務時間　望新年前訂政策

內地旅客元旦凌晨滯留本港引起關注，政府昨日（2日）緊急召開跨部門會議商討未來大型活動，如何有效疏導內地旅客返回內地。中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴今早（3日）接受港台節目訪問時指，建議政府未來再有類似活動時，可提早2至3日通知營辦商增加服務。業界又提倡延長深圳灣口岸服務時間，亦同意增設口岸巴士專用線及臨時巴士站，期望農曆新年前有具體政策出台。



1月1日元旦凌晨煙花倒數匯演於維港兩岸上演，政府指，當晚有48萬人觀賞匯演。（蘇煒然攝）

直通巴業界：建議政府可提早兩、三天 方便預先增加服務

政府昨天的跨部門會議提到，運輸署於除夕當天已察覺內地旅客有出境返回的跡象，故在中午時間通知直通巴營運商增加服務，不過最終仍然導致當晚內地旅客滯留本港的局面。李少鳴稱，煙花等大型活動非每天發生，而除夕當晚亦非正常營運時間，如需「加人加車」，應提早2至3日通知，營運商可預先作好準備。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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歡迎政府增專用線、市區巴士站 惟盼新年前有具體方案

對於當局目前正考慮於口岸增設巴士專用線及市區臨時巴士站，李少鳴舉例指，不少公路於早上時段都有巴士專用線，能有助繁忙時間流轉。而在市區增加臨時上落客點，也可紓緩其他本地交通的壓力，故支持相關方案。

至於增設24小時口岸問題上，李少鳴提議可先考慮深圳灣關口，他解釋指，由於九龍直通巴駛到深圳灣口岸或皇崗口岸同樣只需40分鐘，但由深圳東前往西邊則需要1小時，考慮到深圳市中心有西遷跡象，也有不少內地人於西邊的南山居住，故可考慮將24小時關口設於深圳灣。李少鳴期望，農曆新年前政府可提出具體方案，又指若有足夠時間準備、問題不會太大。

不擔心延長鐵路影響生意 配套足夠巴士仍會有人選擇

被問到會否擔心延長鐵路口岸時間，令直通巴生意下降。李少鳴就指兩者通關方式不同，而大型集體運輸如鐵路是有效方法解決客流量問題。他續指，有時非只顧單一行業的利益，旅客涉及香港整體，故只要配套足夠，巴士仍然會有人選擇。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留港鐵站▼



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旅遊業：政府需重新認識深港交通模式 內地仍將香港「睇高一線」

旅遊促進會總幹事崔定邦接受同一訪問時指，自通關以後，深港兩地的交通模式已與過去不同，深圳與香港兩個城市有約2,700萬人，不論「北上南下」都已成常態，兩地生活已融為一體；而港府並非沒有意識到旅客會即日來回，發生事件僅因新田公路被堵塞。而加開24小時口岸上，只加開深圳灣已足夠應付兩地的深夜交通需求。

崔定邦續指，深圳旅客來港包括工務、探親、旅遊等因素而即日來回，不留港過夜屬個人選擇，非因港府沒有盡力留客。而今次事件正反映香港仍具吸引力，以及內地旅客仍然認為香港勝人一籌、被「睇高一線」，不同意事件會影響香港旅遊形象。

▼政府昨日（2日）召開跨部門會議，與業界商討未來大型活動，如何有效疏導內地旅客返回內地。與會者包括政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長楊潤雄與運輸及物流局局長林世雄。▼

