流感高峰期｜衞生署歐家榮稱難料持續多久　再籲一老一幼接種疫苗

近日流感個案上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君周四（4日）預計最快下周進入流感高峰期。衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮今日（5日）接受港台節目訪問時表示，雖然未能預計今次流感季節持續時間，但目前已觀察到病毒活躍程度有上升，籲高危群組盡快接種流感疫苗。



歐家榮接受港台節目訪問時表示，觀察到對流感病毒陽性的比例持續上升。（黃浩謙攝）

歐家榮指，目前公立醫院入住率經已超過基線水平，亦觀察到對流感病毒陽性的比例持續上升。他表示，由於未進入流感季節，難以預計流感持續時間，但一般流感季節都會持續14個星期。而目前醫院入住率及病毒活躍程度經已有所上升，他建議巿民做好準備，接種疫苗及注意個人衛生。

形容接種流感疫苗情況好鼓舞 惟長者及兒童覆蓋率較低

他提到，兒童及65歲以上人士群組感染流感及新冠後的重症及死亡率較高，期望可以提升該兩個群組及患慢性病人士的打針率。他形容的接種流感疫苗情況「好鼓舞」，至今有超過170萬劑，較去年升21%。

不過，他又提到會較擔心65歲以上長者及兒童的接種情況，雖然接種率有所升幅，但前者僅有50%接種率，後者則只有17%。他認為，會有家長對疫苗會有猶豫及誤解而不為小朋友打針，但他表示，目前有不少數據顯示疫苗成效，家長無須憂慮。

他又指，為鼓勵更多人接種疫苗，將會加強宣傳，並設更多接種渠道，目前疫苗資助下已經有1,700位私家醫生，當中20%都沒有額外收費。

農曆年外遊如不適應盡快求醫

他續指，流感高峰期將至，未接種疫苗人士，尤其65歲以上長者、兒童及患慢性疾病人士應立即行動；接近新年較多人外出，建議巿民在人多擠迫的地方佩戴合適的外科口罩，若發現自己有病徵，就應盡快就醫。

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歐家榮：巿場上所有疫苗都有效

歐家榮提到，政府早前購入約20萬劑XBB變異株疫苗，會優先為65歲以上長者及院舍接種。目前觀察到感染XBB變異病毒株人士的百分比逐漸下降，患JN.1變異株人士則有上升，亦有較高傳播力，但就未有數據見到會引起重症。他重申，巿場上所有新冠疫苗皆對新冠病毒有效，巿民皆可接種。