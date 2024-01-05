漁農美食嘉年華｜旺角花墟揭幕一連三日免費入場　體驗VR農業科技

本地漁農美食嘉年華將於今日（5日）起，一連3日於旺角花墟公園舉行，巿民可以免費入場。漁護署指，嘉年華中的農展區會透過虛擬實境，讓市民體驗現代化農業科技，包括全環控水耕技術、農場機械化及智能溫室科技，了解現代科技如何節省人手、時間及體力工作，藉此提升耕作效率。當中的智能有機農場會展示太陽能自動灌溉系統遙距控制噴灌。



漁護署指，嘉年華期間，漁護署人員會提供導賞，讓參觀人士嘗試操作智能裝置來控制灌溉系統。此外，展區亦會展示溫室作物、時令本地作物、主題作物充氣道具及一對「農館」吉祥物「農家兄妹」——「米米」和「豆豆」供市民「打卡」留念。



本地漁農美食嘉年華將於今日（5日）起，一連3日於旺角花墟公園舉行。（本地漁農美食嘉年華圖片）

是次活動由本地漁農美食嘉年華籌委會、蔬菜統營處及魚類統營處舉辦，旨在推廣本地優質漁農美食，並集合全港美食及優質漁農產品。

場內除了有本地漁農產品外，也設有一連串文娛活動。另外，場內亦設有農展區及漁展區。農展區中設有「虛擬實境（VR）體驗區」，巿民可以體驗操作現代化農業科技，另外亦設有「智能有機農場區」及「拍照區」；漁展區就設有「深海網箱虛擬實景區」，巿民可彷如親身到訪現代化海魚養殖示範場，亦可到「水中浮游植物監察區」及「循環水養殖系統區」了解更多漁業發展。

詳情可参閱本地漁農美食嘉年華網站

日期：2024年1月5日至1月7日

時間：早上10時至晚上8時

地點：旺角花墟公園