漁農業可持續發展藍圖出爐 列九大優先措施 街市天台推現耕現賣
撰文：何瑞芬 鄧宇詩
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環境及生態局今日（14日）公布與業界共同制訂的「漁農業可持續發展藍圖」，分別在漁業及農業訂下多項措施及目標，包括九大優先推展措施，其中漁業方面會展開可行性研究，籌劃設立首個漁業保護區。
至於農業方面，藍圖提出在古洞古農業園二期部份用地引入公私營協作模式；在馬鞍山西沙路花園範圍劃出土地進行現代化都市農業試驗項目；引入「現耕現賣」概念，在適合的公眾街市天台設現代化水耕農場暨攤檔，率先在興建中的天水圍公眾街市落實等。
環境及生態局今公布「漁農業可持續發展藍圖」，在漁農業推動多項措施，涉及捕撈漁業、漁類養殖業、休閒漁業、種植業及都市農業等多範疇項目。
藍圖訂下八大發展發疇，包括基礎設施支援、加強財政支援、科技應用、人力資源及培訓、行業組織、營運環境、產業多元化及創造機遇。
九項優先推展措施包括：
漁業：
1、在位於黃竹角海、大鵬灣、外塔門和蒲台 (東南 )的四個新魚類養殖區分階段提供新式深海網箱供業界租用；
2、在計劃中的三寶樹濕地保育公園引入現代化塘魚養殖技術及管理；
3、展開可行性研究，籌劃設立首個漁業保護區，以保護本地重要的魚類產卵和育苗場，並在區內提供配套設施促進休閒漁業的發展；
農業：