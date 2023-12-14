漁農業可持續發展藍圖出爐　列九大優先措施　街市天台推現耕現賣

環境及生態局今日（14日）公布與業界共同制訂的「漁農業可持續發展藍圖」，分別在漁業及農業訂下多項措施及目標，包括九大優先推展措施，其中漁業方面會展開可行性研究，籌劃設立首個漁業保護區。



至於農業方面，藍圖提出在古洞古農業園二期部份用地引入公私營協作模式；在馬鞍山西沙路花園範圍劃出土地進行現代化都市農業試驗項目；引入「現耕現賣」概念，在適合的公眾街市天台設現代化水耕農場暨攤檔，率先在興建中的天水圍公眾街市落實等。



環境及生態局今日（14日）公布與業界共同制訂的「漁農業可持續發展藍圖」。（資料圖片）

環境及生態局今公布「漁農業可持續發展藍圖」，在漁農業推動多項措施，涉及捕撈漁業、漁類養殖業、休閒漁業、種植業及都市農業等多範疇項目。

藍圖訂下八大發展發疇，包括基礎設施支援、加強財政支援、科技應用、人力資源及培訓、行業組織、營運環境、產業多元化及創造機遇。

九項優先推展措施包括：

漁業：



1、在位於黃竹角海、大鵬灣、外塔門和蒲台 (東南 )的四個新魚類養殖區分階段提供新式深海網箱供業界租用；

2、在計劃中的三寶樹濕地保育公園引入現代化塘魚養殖技術及管理；

3、展開可行性研究，籌劃設立首個漁業保護區，以保護本地重要的魚類產卵和育苗場，並在區內提供配套設施促進休閒漁業的發展；

政府計劃引入「現耕現賣」概念，在合適的公眾街市天台設置現代化水耕農場暨攤檔，興建中的天水圍公眾街市將率先落實。(資料圖片)

農業：



1、 在古洞南農業園二期部分用地引入公私營協作模式；

2、在馬鞍山西沙路花園範圍劃出土地進行現代化都市農業試驗項目；

3、引入「現耕現賣」概念，在合適的公眾街市天台設置現代化水耕農場暨攤檔，興建中的天水圍公眾街市將率先落實；

4、 研究讓從事商業農耕的農場，提供休閒活動作輔助業務的可行性；

5、為受到政府發展項目影響的禽畜農場提供位於上水一帶的政府用地及技術和財政支援；及

6、加強粵港兩地漁農業合作交流。