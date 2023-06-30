漁農業持續發展基金　驅動高科技應用　助業界升級轉型

縱然香港現時已邁向都市化發展，成為國際金融及創科中心，但是本地現時每年仍產出13萬噸於香港培育、養殖的漁產品，每日新鮮運送至漁市場，農業方面，每年亦生產約15,000公噸蔬菜、4百萬隻活雞及12萬頭活豬。

為支援本地漁農業，政府分別於2014年和2016年成立「漁業持續發展基金」及「農業持續發展基金」，積極推動產業升級轉型。去年12月，兩個基金更分別獲立法會財務委員會批准注資5億元，使總承擔額增加至10億元，進一步支援業界邁向高科技、可持續、集約化發展，並把握大灣區機遇。

為鼓勵業界人士申請基金，漁護署6月29日舉行持份者座談會，詳細介紹政府向漁農業持續發展基金注資和一系列優化措施，並邀請業界代表和項目負責人分享申請基金的過程和成效，與其他業界人士分享經驗。座談會吸引約80名參加者，反應相當熱烈。其中包括兩個基金的諮詢委員會委員、基金項目負責人、業界人士、大專院校及非牟利機構的代表等。



活用科技提升海產養殖成效及質素 為業界培育人才

立法會議員（漁農界）何俊賢於會上指，漁農業對香港十分重要，除了帶來經濟收益，更肩負社會責任。他期望業界把握機遇，與政府攜手制定「漁農業可持續發展藍圖」，並好好運用漁農業持續發展基金。「獲立法會再注資後，兩個基金均整體作出全面優化。我期望業界可善用資源和力量，達致漁農業可持續發展，為社會作出貢獻。」

立法會議員（漁農界）何俊賢認為漁農業對香港十分重要，不僅能帶來經濟收益，更肩負社會責任。

座談會亦邀來業界人士分享，香港漁民團體聯會執行會長陳博智認為基金自成立以來，加上近期種種優化措施（例如設立專責小組協助申請人），除了可為業界提供財政資源，更能為有需要的申請人提供全方位支援。「基金為申請人提供全方位支援，包括技術、財務管理、法律法規等方面。而基金的優化措施更能協助香港漁農業積極配合國家『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設等，全面融入國家發展大局，可見本屆政府對漁農業發展的重視。」

基金資助不少漁業項目，為業界創造更多培訓機會，並提供技術和銷售等支援。座談會上簡介了「海產養殖現代化及可持續發展計劃」、「龍蝦養殖建議書」兩個項目。「海產養殖現代化及可持續發展計劃」下，香港理工大學團隊透過利用漁護署設於東龍洲魚類養殖區的量產型大型養殖平台，提供課堂理論及實地實習訓練，協助本地養殖業界發展現代化可持續發展海魚養殖模式。與此同時，項目更會利用養殖數據，為示範養殖品種制定標準養殖流程（SOP）及食物安全重點控制（HACCP）手冊，以提升海魚養殖成效及漁產品的食物安全水平。配合海產品標籤方法及標記再捕法，更可準確評估數量龐大的示範品種在大型養殖水體的存活率及數量等，提供數據予養殖戶參考。

學員嘗試投料餵飼魚苗。

養殖網箱。

而「龍蝦養殖建議書」則為愛夢（香港）有限公司的項目團隊透過在港成立首個龍蝦養殖基地，為有意學習龍蝦養殖的本地養殖戶提供示範及實習平台，除了提供基本養殖設備、技術支援及培訓，更會定期舉辦工作坊、講座及導賞參觀活動，向公眾分享養殖龍蝦的知識和經驗。項目亦會收集養殖龍蝦數據，以制定標準操作規程（SOP）供業界日後參考，更會為龍蝦養殖戶開拓銷售渠道，令本地養殖龍蝦的銷售和認受性得以提升。現時兩個項目共有約170人完成培訓，部分人更表示有意投身養殖行業。

養殖室的龍蝦養殖系統（左）及波紋龍蝦（右）。

香港漁民團體聯會執行會長陳博智指，兩個基金經過一系列的優化措施後，能更全方位支援業界。不但推動產業發展，更有助抓緊大灣區發展機遇。

基金推動農業現代化 滿足市場需求 達可持續發展

基金亦大力支持本地農業發展。香港農業聯合會主席及崇正新村養豬有限責任合作社（崇正豬社）理事長陳建業分享申請基金的過程，指在漁護署的充足支援下，過程十分順暢。他盼以自身經歷鼓勵業界申請及善用基金：「希望業界能善用基金，引進先進科技、現代及自動化設備，以及不同種類的高產值品種，增加本地蔬菜的辨識度，並提升業界的整體競爭力。現時基金更接受於大灣區開展的項目的申請，業界應把握機遇。」

獲基金資助的新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社（菜聯社）的代表指留意到市場對高質量的蔬果需求持續增加，故為協助業界把握市場商機，菜聯社推出「本地蔬菜分級產銷及建立品牌先導計劃」項目，指導蔬菜產銷合作社及農友為農產品進行分級，提升生產質量、增加農友收入。計劃亦開拓地域性包裝分銷中心，為周邊市集的零售商戶運銷農產品，不但提供穩定且優質的本地蔬菜供應，更方便市民購買，滿足市場需求。

本地優質信譽菜的包裝

禽畜農場採用現代化、高效能及環保的多層式樓房運作，提高生產效率，達致可持續經營及發展是大勢所趨。崇正豬社的受資助項目「制訂《多層式禽畜養殖場建築設計指引》及在試點設立多層式禽畜養殖場可行性研究」，向禽畜業界提供規劃多層式禽畜養殖場的總體佈局計劃、大綱建議、草圖計劃和建築設計指引，作為擬備符合相關法定要求和規劃限制的建築方案的參考。項目更就在試點設立多層式禽畜養殖場進行可行性研究（包括設計、批准和施工階段等方面），以協助業界日後物色新地點搬遷農場。

制訂《多層式禽畜養殖場建築設計指引》

香港農業聯合會主席及崇正新村養豬有限責任合作社（崇正豬社）理事長陳建業曾申請基金，他坦言過程暢順，鼓勵業界善用基金支援。

增設3大類別 程序簡便快捷 鼓勵業界申請基金

為便利業界申請基金，政府已推出一系列措施（包括擴大適用範圍、優化申請程序、提升出資比例）。其中「擴大適用範圍」，基金在優化措施推行後共接受三個類別的一般申請，包括「創新項目」（具創意、獨特或先導性質）、「應用項目」（已有初步成果，但未必含有獨特或先導性質，或未獲本地業界廣泛應用的技術／商業營運模式），以及「支援服務項目」（為業界可持續發展提供支援服務，能提升業界競爭力）。此外，為提升申請效率、方便申請人，基金不但簡化申請程序、加快審批進度，更特設專責小組，為有意申請者提供針對性的支援。

（資料及相片由客戶提供）