車牌拍賣｜運輸署擬改網上進行　業界料靚冧巴成交價降失氣氛

運輸署現時定期舉行傳統、自訂及特別車牌拍賣。署方今日（5日）公布，計劃由今年年底起改為網上舉行，初期先拍賣少量傳統車牌，料每月舉行兩次，每次拍賣為期七日，已登記用戶的市民可在網上出價。



優質幸運車牌中心負責人顏文瀚表示，現場拍賣氣氛刺激，部份「靚冧巴」的車牌，成交價會稍高，「見到現場氣氛好，Bid價都Bid得落力啲。」不過他認為網上拍賣有三個優勢，例如無人擾亂拍賣、可避免紛爭發生，以及節省車費及時間，估計市民格價及考慮的時間增加後，可能導致「靚冧巴」車牌成交價反而下跌，但普通車牌的成交價或微增一兩成。



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需先註冊帳號才可參加網上車牌拍賣 每次為期七日

運輸署將於今年底推出網上車輛登記號碼拍賣平台，市民屆時透過智方便App，或以電郵地址註冊，便可成為用戶，並可自訂最高競投金額。署方預料初期先拍賣少量普通車牌作試驗，每月舉行兩次網上拍賣，每次為期七日，將按平台的運作情况及市民反應，或陸續增加拍賣次數。

運輸署助理署長(行政及牌照)郭惠英表示，競投人士看中心水號碼可以即時出價，亦可以預設自動競價，可以訂一個最高競價金額，平台會因應其最高競價金額，自動出價，直至到預設的最高競價，令競投人士毋須長時間留意拍賣情況。

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車牌行負責人：競投者或因好勝心Bid得落力啲

優質幸運車牌中心負責人顏文瀚表示，現場拍賣的特點為氣氛濃厚，每個競投者或因突然的好勝心，以致拍賣過程更為刺激，部份「靚冧巴」的車牌，成交價因而會稍高，「有時拍賣見到現場氣氛好，Bid（競投）價都Bid得落力啲。」因此他估計轉至網上拍賣後，「靚冧巴」車牌的成交價或有所下降。「死頂難頂，我唔衰得呢下已經可以令個價高啲。」

優質幸運車牌中心負責人顏文瀚。（資料圖片／林若勤攝）

網上拍賣三大好處︰無人擾亂、避免紛爭、節省車費時間

顏文瀚亦指，雖然氣氛有受影響，但好處在於再無黑社會等人士擾亂，甚至恐嚇他人出價；亦可避免投標者之間產生紛爭，安全性大幅提升；毋須到拍賣會場，隨時隨地觀察拍賣狀況，自訂最高的金額，則可節省舟車勞頓的時間，或是停車場費用，即使周末外出旅行亦無阻投標。

「做功課」時間增加 料普通車牌成交價增一兩成

因此顏文瀚認為，日後的競爭將會更激烈，市民有長達七日時間格價及考慮，或願意付出市價高一點的價格，以獲取心頭好，估計普通車牌的成交價會微增一至兩成。「有成七日時間做功課，見到人哋賣咁多，會諗畀多兩千都可以。」

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憂網上拍賣平台初期系統出問題

但顏文瀚稱，「易通行」推出至今，仍經常出現收錯費用，擔心網上拍賣初期或出現問題，以致無法順利成交，建議政府完善保安及系統。雖然現場及網上拍賣各有利弊，但他自言較喜愛現場拍賣，不希望未來新春拍賣亦改為網上舉行，「唯一失落咗嘅係氣氛。」