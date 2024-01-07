高才通3萬人來港　孫玉菡：我畀唔到錢和屋，但畀機會佢闖新世界

政府推出「高才通計劃」逾年，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）指出，截至年去11月底，接獲5萬多宗申請，當中4.7萬宗已獲批，有3萬人已經來港。孫玉菡認為，一國兩制是本港最大吸引力，「搶人才我又畀到錢佢，又畀唔到屋佢，唯一我可以畀到係一個機會佢嚟香港，可以發揮自己闖一番新世界，就係咁多喇，但都有好多人願意嚟闖一闖。」



孫玉菡強調輸入外勞要把好關。（ 廖雁雄攝）

孫玉菡在港台節目《舊日的足跡》表示，截至去年11月底，高才通計劃接獲5萬多宗申請，批出4.7萬宗，當中4萬宗已領取簽證，有3萬人經已來港，形容計劃成功。

搶人才我又畀到錢佢，又畀唔到屋佢，唯一我可以畀到係一個機會佢嚟香港，可以發揮自己闖一番新世界，就係咁多喇，但都有好多人願意嚟闖一闖。 勞工及福利局局長孫玉菡，《舊日的足跡》訪問

孫玉菡認為，本港最大吸引力在於一國兩制的制度優勢，「搶人才我又畀到錢佢，又畀唔到屋佢，唯一我可以畀到係一個機會佢嚟香港，可以發揮自己闖一番新世界，就係咁多喇，但都有好多人願意嚟闖一闖。」

他又指，要複製香港的生態環境很困難，香港過去多年打拼，法律制度、金融、經濟、整個社會制度都很吸引，「就呢啲原因，只要我哋肯歡迎多啲人才嚟，有唔同人才計劃，好多人就會因為呢個機會就會嚟。」

本港近年出現移民潮，孫玉菡表示，雖然暫時沒有統計數字，但逐步見到不少人回港，強調香港歡迎自己人，香港是他們的家，有很多機會，如認為香港發展更好，希望他們回港。

政府推出「高才通計劃」逾年，截至年去11月底，接獲5萬多宗申請，當中4.7萬宗已獲批，有3萬人已經來港。（資料圖片）

「做勞福每一件事都可幫助別人，所以會好開心」

至於本港出生率下降，孫玉菡表示，本港現時生育率為0.9屬低水平，當局盡量在托兒等方面幫忙。就老齡化社會下的就業問題，孫玉菡指出，65歲並不算年老仍然很年輕，如果有活力、有經驗，可工作至70多歲。

回顧過去一年工作，孫玉菡指工作雖然繁忙，但當中會有滿足感，他表示，「又唔可以話唔辛苦，係疲累嘅，因為工作時間真係好長，你知道我由周一至周日都有工作，但自己好清楚要做咩，實在想做嘅事情有好多，而且我負責勞福，尤其社福，做每一件事都可以幫助別人，所以會好開心；勞工亦係，好多時候幫到大家，我亦覺得有好大滿足感，我其實無特別諗，我自己幾多歲，我經常覺得自己仲年輕，未覺得自己老嘅感覺。」