高才通｜來港90後青年看TVB劇學粵語　指香港樓價高︰要多年奮鬥

港府去年推出「高端人才通行證計劃」（簡稱高才通）搶人才，首八個月已有3.4萬份申請獲批。計劃推出近一年，究竟該批人才來港後的生活如何，又會否視香港為第二個家呢？



三名內地90後青年在申請獲批後，於今年先後抵港大展拳腳，發展事業。他們的成長環境不同，亦不諳粵語，但同樣擁有高等學歷，並正積極了解香港文化，期望可抓緊機遇的同時，為社會作出貢獻。惟與香港土生土長的青年相同，樓價亦是他們來港後需要面對的難題之一，來自河南省的李玉曼說：「當然現在還是覺得房價好貴了，我還要很多年去奮鬥這件事。」



+ 4

香港高才通人才服務協會今日（9日）成立。港府於首八個月共接獲4.5萬宗申請，四分三申請人為40歲以下，低於本港人口中位數的46歲，整體上九成申請者不足50歲。勞工及福利局局長孫玉菡9月曾公布，約七成高才通申請人曾在本港以外的地方受聘，形容他們正是本港需要的年輕人才，將會成為企業的重要資產。

稱喜歡繁華香港 香港文化多元包容

「其實我剛到香港讀書的時候，是沒有想過未來到底是怎樣。」來自河南省的李玉曼早於2019年南下香港，就讀港大機械工程系博士課程，並於今年畢業。對於能夠繼續留港發展，她認為是數個巧合而成的奇蹟，因適逢港府建設國際創科中心及高才通計劃的推出，加上她意識到性格不適合學術路線，促使她選擇成為「港漂」。

離鄉別井多年，李玉曼表示已喜歡上繁華的香港，在高才通申請獲批後，目前在香港X科技創業平台從事創投工作。她讚揚香港的文化多元包容，相比海外距離家鄉較近，期望未來可站穩腳根，最終上樓及組織家庭。「當然現在還是覺得房價好貴了，我還要很多年去奮鬥這件事。」

李玉曼表示已喜歡上繁華的香港，在高才通申請獲批後，目前在香港X科技創業平台從事創投工作。（林藹怡攝）

香港對比上海更國際化 料事業發展機會更大

除了來港進修的內地學生外，高才通亦成功吸引海外人才。何雪羽及朱慧德分別來自成都及上海，同為「海歸」的高才生。其中朱慧德自小在加拿大成長，他在完成加拿大多倫多大學數理統計學士課程，以及美國康奈爾大學量化金融工程碩士課程後，便返回上海在花旗銀行任職。直至高才通申請獲批後，他深感德林家族辦公室的工作聘請機不可失，毅然赴港發展。

輾轉由上海奔向同是金融中心的香港發展，朱慧德直言香港對比上海更為國際化，匯聚亞洲甚至全球的富豪，加上家族辦公室為近年快速發展的業務，他相信來港可獲得更大的發展機會，能學習更多行業知識，更形容香港就像「雨後的晴空」。

讚港府效率高 申請高才通翌日獲審批

至於何雪羽於今年1月獲批來港，目前在中資金融機構擔任可持續發展戰略經理。她的履歷豐富，為英國倫敦政治經濟學院經濟系學士、英國劍橋大學哲學系碩士，亦有多年在上海工作的經驗。因此她符合資格申請不受配額限制的B類高才通，在申請翌日便成功獲批。

香港特區政府辦事效率特別好，然後我第二天就拿到獲批，我就在朋友圈宣傳了一波，身邊也很多校友也申請。因為我們圈子都是全球百強的群體，所以很多人因為這個（高才通）過來了。 「高才通」獲批申請人何雪羽

為長遠在港發展 考慮太古城置業

由「海歸」轉成「港漂」，何雪羽認為身份是最大的轉變。雖然她在小時候曾多次來港旅遊，但只為注射疫苗及遊迪士尼樂園，並無融入的心態，但現在的她來港逾半年，已考慮在香港置業。她提到港府為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，確實為買樓上車的推動力。

何雪羽透露，現時租住在紅磡私樓向海的單位，月租兩萬多元，鄰近的東鐵線可直達金鐘上班，或北上深圳，大讚地理位置方便。惟她認為，太古城等大型屋苑的小區氛圍濃厚，適合內地人的生活習慣，獲不少校友推薦，為未來考慮置業的目標之一。

談到對香港的感覺，熱愛戶外活動的何雪羽赴港的首周，便到南丫島感受行山文化，目標挑戰香港逾300座山峰。她表示，雖然四川的山地面積廣闊，但成都人仍需要在周末駕車一至兩小時才可到達，相反香港鬧市被群山包圍，「隨時上班中途可以去山裡走走的感覺。」

朱慧德表示，香港對比上海更為國際化，相信來港可獲得更大的發展機會。（林藹怡攝）

上海青年初來香港感震驚︰什麼賓館可以有86樓？

朱慧德則觀察到香港在保留傳統文化的同時，亦揉合亞洲多國的文化，繁華、市井及綠水青山等特色融為一體，就如賽博龐克（Cyberpunk）的風格。其中香港動輒數十層的高樓更為他帶來衝擊，成為他對香港的首個印象。

我之前來香港的時候，我記得很清楚要考SAT（學術能力測驗和學術評估測試），住賓館吧。他給我一張房卡，上面寫86樓，然後我看到都覺得震驚。什麼賓館可以有86樓？在上海是很難想像的。 「高才通」獲批申請人朱慧德

《2022年施政報告》提出以更進取和更具針對性的方式吸納外來人才。（資料圖片／梁鵬威攝）

看TVB劇集及周星馳電影學香港文化

香港人才短缺的問題嚴峻，三人均認為高才通可為香港帶來好處。朱慧德表示，香港近年推動綠色和可持續金融，而高端人才正可成為大灣區連接香港的超級聯繫人。李玉曼亦指，高才通的申請門檻非常高，要求申請人於全球百強的大學畢業，相信可吸引更多可為社會貢獻的人才。

儘管他們磨拳擦掌準備在香港闖出新天地，惟粵語似乎是難以跨越的高牆。三人均表示正努力學習，例如何雪羽嘗試報讀粵語課堂，為了更理解香港的特色，最近努力觀看TVB的劇集及周星馳電影，以了解「無厘頭」文化。她並打趣說︰「很多人建議說如果能談一個香港男朋友，一起說粵語進步會很快。」

記者在採訪期間，了解到三人均是90後，雖然正值風華正茂的年紀，感情狀況卻同是單身。問到未來的擇偶對象，兩名女生均表示，不一定必須要香港或內地背景，反而更重視未來共同努力以及三觀一致。「覺得遇到對的那個人比較重要。」