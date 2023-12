高才通｜合資格大學涵蓋185間　中南大學上榜　內地大學增至13間

政府今日(28日)公布,「高端人才通行證計劃」(高才通計劃)經年度更新的合資格大學綜合名單將於明年1月1日生效。更新的名單將涵蓋185間合資格大學或院校,當中有13間內地大學,包括清華大學、復旦大學等,當中中南大學首次上榜,而其餘3間名單新增大學,包括英國倫敦瑪麗王后學院(Queen Mary University of London)、澳洲悉尼科技大學(University of Technology Sydney)和巴西聖保羅大學(University of São Paulo)。



(資料圖片)

勞工及福利局指,高才通計劃去年推出時,綜合名單涵蓋四個世界大學排行榜(即泰晤士高等教育世界大學排名、Quacquarelli Symonds(QS)世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名)截至2022年底過去五年所列的百強大學/院校,而今次綜合名單的更新反映有關世界大學排行榜於2023年的變動。

經更新的綜合名單將涵蓋185間合資格大學或校,並將於二○二四年一月一日上載至香港人才服務辦公室線上平台(www.hkengage.gov.hk)和入境事務處高才通計劃網頁(www.immd.gov.hk/hkt/services/visas/TTPS.html)。

「高端人才通行證計劃」經年度更新的合資格大學綜合名單(2024年1月1日生效)



該局指,高才通計劃旨在吸引下列三類人士:

A類:在緊接申請前一年,全年收入達港幣250萬元或以上的人士;



B類:獲綜合名單中的大學/院校(合資格大學/院校)頒授全日制學士課程學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士;或



C類:在緊接申請前五年內,獲合資格大學/院校頒授全日制學士課程學位,但工作經驗少於三年的人士。



