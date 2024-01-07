公益金百萬行1.1萬人參與　李家超主持起步禮　提醒關心幫助他人

「公益金55周年百萬行」今日（7日）舉行並首次選址港珠澳大橋，有逾170隊來自工商機構和團體的步行隊伍，連同個人支持者合共約11,000人參與。李家超其後在社交平台表示，是次百萬行的籌款會全數資助社福機構，寄語市民要關心和幫助他人，透過自己的力量為社會帶來正面的改變。



全程六公里需行兩小時

百萬行今早約9時30分開始，特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄擔任開步禮主禮嘉賓。陪同主禮的嘉賓亦包括律政司司長林定國、民政及青年事務局局長麥美娟、警務處處長蕭澤頤等。

百萬行起點位於港珠澳大橋香港連接路–香港方向鄰近觀景山隧道西面入口，行至沙螺灣附近沿路折返至終點，全程長約6公里，行畢全程約需兩小時，沿途不設退出點。為表謝意，公益金向每位行畢全程的參加者致送銘謝狀。

李家超：籌款全數資助有需要家庭

李家超其後在社交平台表示，今早在亞洲國際博覽館主持公益金55周年百萬行開步禮，參加者活力十足，現場氣氛非常熱鬧。他提到，是次百萬行籌得的所有善款不會扣除任何開支，全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的社會福利會員機構，協助有需要家庭，鼓勵成員間建立互愛互勉的緊密關係，預防及處理個人或家庭問題，並針對家庭無法解決的需要，提供輔助服務。

李家超續指，這些公益活動提醒市民，要關心和幫助他人，透過自己的力量為社會帶來正面的改變，共同建設一個更美好的香港。