青衣電力事故｜機電署周一與中電開會　要求兩周內查明起因交報告

​青衣七日內兩度出現電力事故，環境及生態局局長謝展寰今日（7日）開名指摘，「向中電總裁羅嘉進先生表達感到十分失望」。機電署表示，會在明日（8日，星期一）與中電開會，跟進長安邨安湄樓事故，要求中電盡快查明整成因，並在兩星期內提交詳細報告。



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機電署表示，今日上午約9時38分，青衣發生供電事故。根據中電提供資料，長安邨安湄樓的地下電纜發生故障，影響388名客戶。電力供應已於上午11時04分全面回復，中電現正安排修復有關電纜。

機電署指出，明日與中電開會及具體跟進，並向環境及生態局報告，環境及生態局亦會檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，改善電力公司的表現。

監察中電修復工作進度

機電署提到，在事故後已立即派員到現場作出調查事件成因以及有沒有發生爆炸，會繼續與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度，已要求中電盡快查明整件事故和成因，並就事故在兩星期內提交詳細報告。

機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。鑑於近期電力事故，機電署會加強就電力公司的設施及營運工作進行巡查，以監察其技術及電力安全表現。

機電署根據《電力條例》（第406章）監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。

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