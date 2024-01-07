青衣電力事故｜七日內中電兩事故　環境局：極度關注和震驚促解釋

中電青衣牙鷹洲街變電站在元旦日（1日）有設備發生故障，其間雖無電力中斷，惟電壓驟降，到今日（7日）中午青衣長安邨二期一座樓宇地下電錶房傳出爆炸聲，全幢樓停電。環境及生態局在社交平台表示，對於短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚，已指示中電立即派人出來解釋，機電工程署已派人到場調查。



▼1月1日 青衣牙鷹洲街中電變電站傳出爆炸巨響▼



+ 5

1月1日荃灣、葵涌和青衣部分地區在下午約3時13分發生供電事故，機電署在下午3時31分接獲中電的通報，稱青衣牙鷹洲街變電站有設備發生故障，自動保護系統即時隔離故障部分，其間雖無發現電力供應中斷，惟事件引致短暫電壓驟降，附近電力用戶可能出現燈光轉暗或閃爍情況，升降機等對電壓改變較敏感的電力裝置或會因保護裝置啟動而暫停運作。

機電署立即跟進事態發展，並監察修復進度，並已要求中電盡快查明事故成因，四星期內提交詳細報告。

到今日（7日）中午前，青衣長安邨二期安湄樓，其地下電錶房傳出爆炸聲，導致全幢樓停電。

環境及生態局下午在Facebook發文表示，對在短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚。由於事件非常嚴重，局方十分關注事件對市民的影響和安全的憂慮，已經指示中電立即派人出來解釋。機電署亦已派人到現場作出調查。局方會繼續跟進事件。