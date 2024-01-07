青衣電力事故｜中電：長安邨一變電站電纜故障停電　向300戶致歉

中電今午（7日）下午表示，今早9時38分，青衣長安邨二期安湄樓變電站一條電纜故障，影響300多名客戶，至上午11時04分恢復供電，今次事件跟上次故障無關。中電就引起客戶不便致歉。



中電青衣牙鷹洲街變電站在元旦日（1日）有設備發生故障，其間雖無電力中斷，惟電壓驟降，今日（7日）長安邨又生事故，環境及生態局表示，對於短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚，已指示中電立即派人出來解釋，機電工程署已派人到場調查。



中電：與元旦事故沒有關連

今天上午約9時38分，中電位於青衣長安邨安湄樓變壓房內的一萬一千伏特電纜發生故障，引致安湄樓約388個用戶的電力供應受影響。中電即時安排為客戶恢復供電，所有受影響客戶已於11時04分恢復正常供電。中電就事故引起客戶不便致歉。

今次事故與1月1日牙鷹洲街變電站的事故沒有關連。中電已安排工程人員巡查長安邨內的供電設備，並正調查事故起因。

區議員：發生巨響 供電受影響1.5小時

青衣區議員彭熠銘在Facebook表示，據了解，今早9時38分左右，長安邨安湄樓有電房因為有高壓電纜出現故障，發生巨響，安湄樓及附近大廈供電系統暫受影響，上午11:30分左右，供電恢復正常，安湄樓大堂的升降機已恢復使用。

他表示，中電人員正在進行維修，當完成維修後，需要重置電力系統，屆時會有15分鐘至30分鐘時間的暫停電力供應，他要求不影響大廈供電為前提調整重置系統的時間，以錯開晚上用電的高峰時段。

他促中電盡快徹查故障原因並進行檢討，盡快向公眾交代清楚，以釋除街坊疑慮。

▼1月1日 青衣牙鷹洲街中電變電站傳出爆炸巨響▼

