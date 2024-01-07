青衣電力事故｜謝展寰罕有點名：向中電總裁羅嘉進表達十分失望

環境及生態局對於中電七日內兩度在青衣發生電力事故，局方今日（7日）連環在社交平台發文，最新一篇罕有地，局長謝展寰點名表示，「向中電總裁羅嘉進先生表達感到十分失望」。



該局對於中電短時間內，發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，已要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。



環境及生態局繼今日中午在Facebook發文，對於短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚，已指示中電立即派人出來解釋，機電工程署已派人到場調查。及後在下午接近二時再追加一帖文，表示就中電短時間內，發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，「環境及生態局局長謝展寰今天向中電總裁羅嘉進先生表達感到十分失望。」

局方表示，穩定和安全的電力供應對市民和香港都十分重要。局長謝展寰已要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。

謝展寰亦指示機電工程署和中電，具體跟進和向環境及生態局報告，並要求局方同事檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司的表現。

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