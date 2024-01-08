查車牌｜湯家驊認同傳媒查冊不容易　難評查721案是否涉公眾利益

運輸署今（8日）起推出車輛查冊新措施，傳媒查車牌有別以往經系統即時取得車主資料，需要先提交書面申請，列明申請人的身份詳情，提供充份理據及陳述等，由運輸署署長審核，牽涉重大的公眾利益才批准。



在運輸署宣布新措施的記者會上，不少記者均以蔡玉玲案為例，追問如查721案是否涉重大公眾利益。行政會議成員、資深大律師湯家驊今指出，很難評價721案是否涉公眾利益，認為大家不應該去揣測署長如何判斷。他認同，新措施下傳媒用車牌查冊不容易，但重申不應只因報道具新聞價值，就無需顧及私隱權。



行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

就運輸署今推出車輛查冊新措施，湯家驊今（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，大眾對新聞自由有誤解，認為國際人權公約下，亦規定資訊自由可以因為個人權利及社會公眾秩序（亦包括社會價值觀），透過法律作出限制，認為車輛查冊新措施符合國際人權公約及香港法例。

至於查721案是否涉重大公眾利益，湯家驊指出，很難評價721案是否涉重大公眾利益，認為大家不應該去揣測署長如何判斷。主持人隨即追問湯家驊，若然他本人亦難以評價，運輸署署長可以如何就重大的公眾利益作出裁決，他則回應指，相信署長要取得很多資料才可以決定，「如果有人犯咗罪不被檢控，係咪重大公眾利益呢？我覺得可能係，但又點可以確定到佢真係犯咗罪，𠵱個係另一問題。」

他估計可能涉及刑法或政府重大施政問題，才視為具重大的公眾利益，「𠵱一刻我都想像唔到咩情況係必然符合重大公眾利益」，但認為如是八卦性質，如男子組位MIRROR何時何日在哪裡出現則不符合。

他又指，雖然現時措施沒有上訴機制，但可以司法覆核運輸署的決定，「如果決定是違反程序公義，或極之不合理，法庭是可以于預......不存在政府話咩就咩。」他重申，運輸署是酌情給予傳媒就報道查冊，涉及人權限制，不可以一刀切處理，而是應該就每宗個案審查。

湯家驊認同，在新措施下傳媒用車牌查冊不容易，但市民不應認為，只要報道具新聞價值，就無需顧及私隱權。至於時限方面，他認為相關申請要考慮重大公眾利益，相信比一般查冊複雜很多，故認為訂立時限不是重要問題。

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