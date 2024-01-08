槍迷2.5萬元買真槍收藏　官稱若使用能造成重大傷害　囚5年4月

迷槍械的男咪錶維修員，2019年以2.5萬元向一名WarGame (戰爭遊戲）認識的朋友購入真槍和子彈，兩年後有警員上門搜查。槍迷今（8日）在高院承認1項無牌管有槍械或彈藥罪，辯方求情指擁有一支槍是被告的夢想，他因愚蠢而犯案。法官判刑指，涉案槍械雖離被使用僅一步之遙，但沒有證據曾被使用，但一旦使用會造成重大傷害，終判被告入獄5年4個月。



被告黃俊賢（38歲），承認一項無牌管有槍械及彈藥罪。他另面對一項無牌管有槍械及彈藥罪，則獲控方撤銷。

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警察上門即和盤托出槍械位置

案情指，2021年10月8日早上，被告及其妻子在他們位於上環的住所外被截查。被告開門讓警方入內搜查，並表示：「阿Sir 你地唔洗搵喇，枝真槍喺梳化度，啲子彈係我間房既黃色盒入面」。

手槍內裝上15發子彈

警方隨即在大廳沙發上發現一支裝有15發彈藥的手槍，在睡房的電腦桌底下2盒分別裝有15發彈藥的彈匣和裝有47發彈藥的盒子，並在櫃子內發現一把彈簧刀、一個指節套環等。被告隨即被捕，他在警誡下稱：「支槍同啲子彈係Stephen 賣比我，我用二萬五買嘅。」。

同日稍後時間，警方再到被告位於大埔的住所搜查。警方在大廳的櫥櫃內發現兩把氣槍、一條雙截棍，和多顆子彈。

從玩戰爭遊戲的朋友購得

被告錄取會面紀錄時承認管有涉案槍械，並透露他於2011年與蘇翰韜 （音譯）Stephen因玩戰爭遊戲（War Games)認識。數年後，Stephen表示他從網上購買了一些槍械，並問被告是否有興趣。被告其後花費2.5萬元購入了手槍、彈匣等。

求情稱是槍迷兼功夫迷

法官引述求情指，被告案發時任職咪錶維修員，自小是一個「槍迷」和「功夫迷」。他購入涉案槍械只為收藏，滿足其擁有一支槍的夢想，沒有其他非法意圖。

法官判刑指，涉案槍械雖離被使用僅一步之遙，但沒有證據顯示它們曾被使用，或被告有意圖使用。被告雖未實際攜帶該些槍械外出，但亦未妥善地鎖好收藏。法官強調，該些槍械一旦被使用將造成重大傷害，被告是一名「槍迷」亦非合理辯解，判他入獄5年4個月。

案件編號：HCCC 148/ 2023