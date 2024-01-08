法國即食生蠔驗出含諾如病毒　港曾進口5公斤全供應一食肆並吃光

食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產自法國水域50-07 Saint Vaast La Hougue的即食生蠔被驗出含有諾如病毒，當局亦已關閉有關水域。



食安中心表示，經初步調查發現「Alliance Gourmet Limited」曾進口5公斤涉事生蠔，全部分銷至一食肆並已食用。中心指示指示業界暫停進口法國水域50-07 Saint Vaast La Hougue出產的生蠔，如業界持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



生蠔示意圖，並非受影響批次。（Open Rice圖片）

Alliance Gourmet Limited曾進口涉事生蠔

中心發言人指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產自法國水域50-07 Saint Vaast La Hougue的即食生蠔被驗出含有諾如病毒，當局亦已關閉有關水域。

中心初步調查顯示本港進口商「Alliance Gourmet Limited」曾進口涉事生蠔。為審慎起見，中心即時暫停進口及在港出售該水域出產的生蠔，並指示該進口商停售及下架有關生蠔。發言人表示，中心初步調查顯示該進口商曾進口5公斤受影響生蠔，全部分銷至一食肆並已食用。業界如持有其他來自受影響區域的產品，應立即停售。

呼籲老幼孕婦、免疫力弱人士及肝病患者避免食生蠔

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心會通知法國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。