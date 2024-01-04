非洲豬瘟｜食安中心：嚴格監察疫病　近日個案未損活豬供應和價格

食環署食安中心今日（4日）表示，為確保供港活豬沒有受非洲豬瘟感染，政府在入口和屠房層面，均設有嚴格機制監察動物疫病，包括對進口食用活豬進行檢驗。

署方強調，近日發生的本地非洲豬瘟個案並未影響屠房運作，亦未有對活豬供應量及價格造成影響。



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食安中心發言人首先強調，「非洲豬瘟並非人畜共患病，不會傳染人類，亦不構成食安風險。」為確保供港活豬沒有受非洲豬瘟感染，政府在入口和屠房層面均設有嚴格機制監察動物疫病，包括對進口食用活豬進行檢驗。

發言人強調，政府一直重視非洲豬瘟對本地豬農和養豬業的影響，並密切監察其最新發展。近日發生的本地非洲豬瘟個案並未影響屠房運作，亦未有對活豬供應量及價格造成影響。

近日個案未影響活豬供應和價格

現時進口食用活豬皆來自受內地當局監管的註冊供港養殖場。每批供港活豬出口前均須接受隔離檢疫，並附同官方動物衞生證明書，證明活豬健康狀況良好，並未有感染非洲豬瘟的症狀。

食安中心的獸醫也會在口岸牲畜檢疫站檢查活豬的健康情況。如內地供港註冊養殖場受非洲豬瘟疫情影響，該等養殖場便不能出口活豬供港。如發現有懷疑感染非洲豬瘟的豬隻，食安中心亦會抽取樣本送交漁農自然護理署獸醫化驗所進行測試。所有豬隻進入屠房後，食環署會在宰前及宰後進行嚴格的檢驗，方可供應市場。過去四年，都沒有發現內地供港豬隻有非洲豬瘟的情況。

食環署由2019年6月起，屠房實施了「日日清」的措施，所有運到屠房的內地及本地活豬均會在24小時內屠宰。屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，以進行徹底清潔消毒，避免出現非洲豬瘟感染及病毒由屠房傳入本地豬場。

此外，跨境活豬運輸車與本地活豬運輸車每次離開屠房前均需徹底清潔消毒，並會在分隔的專用位置獨立進行，而屠房出入口亦設有消毒池以徹底消毒進出屠房車輛的車輪。食環署和屠房營運商已安排額外人手監督，確保車輛已經徹底清潔和消毒才可離開。

上月底元朗發現豬瘟 豬場1126隻豬已完成銷毀

另外，漁護署去年12月28日公布一個元朗豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的事件，漁護署翌日起在有關豬場展開豬隻銷毀行動，行動今日（4日）完成。

漁護署發言人表示，根據非洲豬瘟應變方案，12月29日起派員到該位於元朗新田的持牌豬場銷毀及處理全部共1,126頭豬隻。行動今日完成，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。