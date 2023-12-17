工展會｜首周日旺丁　市民千元購原隻火腿聖誕新年「一物兩用」

第57屆工展會開鑼後首個周日（17日），即使天氣寒冷，場內仍人頭湧湧，有市民購入價值千元的原隻宣威火腿，接下來會「一物兩用」，先聖誕會放在家中觀賞，新年會再斬件送朋友；有市民則舉家到場，揚言今日天氣適合購物，「唔會太熱。」他們買逾千元健康食品及零食，又說如果家小朋友試過，喜歡這些零食，會再來工展會「搞貨」。



有海味店及零食店負責人也表示，現場人流多，對銷情有信心，其中零售店負責人更提到，以往工展會在除夕時，曾經可在場內倒數，希望可以再與員工及市民在場內跨年，「其實都係一個夜繽紛。」



黃先生花千元買下原隻宣威火腿，他說打算先放在家中觀賞，「諗住擺喺到玩下，玩夠玩飽咪斬開嚟食。」（江麗盈攝）

購原隻宣威火腿：聖誕放家中觀賞 新年斬件分給親友

第57屆工展會昨日（16日）開鑼，為期24日，迎來首個周日，雖然天氣寒冷，但現場人頭湧湧，不少到場的市民均稱感覺場內人流比以往的工展會多。但走入會場，人與人之間尚有至少一個身位走動，不算太擠逼。

跟太太趁假日來工展會的黃先生，手持價值千元的宣威火腿在展覽出口拍照留念，他說來工展會無預算，「見到啱就買。」期間見到原隻宣威火腿，覺得非常「得意」，隨即買下，打算接下來的聖誕節也會先放在家中觀賞，「諗住擺喺到玩下，玩夠玩飽咪斬開嚟食。」他又笑言，或會在新年分給親戚朋友。

黃先生跟太太也在工展會購入一些零食，共消費約二三千元。他說，留港消費較北上方便，「唔係下下都方便北上。」他覺得場內人流頗多，也正好因為人多，即使今日氣溫下跌，在場內也沒感到太寒冷。

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孔女士（中）說是日天氣正好適合來逛工展會，「最好今日咁嘅天氣，唔會熱到死死下。」（江麗盈攝）

孔氏一家也有同感，孔女士更說今日天氣正好適合來逛工展會，「最好今日咁嘅天氣，唔會熱到死死下。」她續說，一家人以往每年都來工展會，不過以往可能在展期中段時間來，但留意到今日有很多優惠，所以特意早來。她說，一家人今日共消費約1,500元，買下不少健康食品及零食，又表示如果家中的小朋友試食後，喜歡這些食品，或會再來買。

孔女士又提到，留意到近日報道，知道廟街也有夜市，且有不少特色小食檔，也有興趣跟家人到訪。

杜生、杜太則在場內消費數百元，買了些無花果及湯包。（江麗盈攝）

住在觀塘的杜生、杜太則在場內消費數百元，買了些無花果及湯包。杜生說本來有意買廚具，但看過覺得不太適合最後未有購買，「都係嚟hea下、睇下有無嘢買。」他們又說每年都會來工展會，感覺今日比以往來的時候人流多三成。

海味店負責人李小姐表示，相信銷情不受北上潮影響，雖然首兩日生意額略遜去年，但有信心之後追回，估計整體生意額與去年相約。（江麗盈攝）

海味店負責人李小姐表示，展場內人流不錯，相信銷情不受北上潮影響，又稱雖然首兩日生意額略遜去年，但有信心之後追回，估計整體生意額與去年相約。

她也提到，檔內除有一百元七罐鮑魚加一盒龜苓膏的優惠，因應冬季易感染呼吸道疾病，該店的冬蟲夏草也有優惠，歡迎市民來購買，順道辦年貨。

零食店經理：生意額高去年15% 補唔切貨

零食店經理黃先生亦表示，場內人流多，認為今日天氣算不錯，即使寒冷，相信也不會影響市民外出逛街的意欲，「要出嚟都會出嚟嘅。」

他續指，其公司提供不少優惠，消費滿一定金額可抽獎贏取禮品或獲回贈，均有助吸引市民購物。他表示，銷情相當理想，現時的生意額已較去年同期高10至15%，「我哋𠵱家都賣到補唔切貨。」他說其公司正積極想辦法補貨。

零食店經理黃先生表示，工展會除夕曾經可在場內倒數、與員工及市民開香檳慶祝，希望這個畫面再現。（江麗盈攝）

倡議廠商會今年覆辦除夕倒數：創造多一個「夜繽紛」

黃先生形容去工展會如同港人習慣，他亦已參與工展會10多年，特別記得以往的工展會，在除夕時，曾經可以在場內倒數、與員工及市民開香檳慶祝，希望主辦方廠商會可以考慮以往這類做法，創造多一個「夜繽紛」，同時吸引更多不同背景、年齡層的人來工展會。