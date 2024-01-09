天瑜心臟現衰竭｜天瑜爸指女兒過去一周無明顯好轉　但情況較穩定

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，天瑜爸爸於上月30日發貼文稱，天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始衰竭。天瑜爸爸今日（8日）凌晨在社交平台表示，天瑜的情況在過去一周不算有很大好轉，但總算是比上周較為穩定，血壓也沒有再出現大幅的上落，但直到昨天仍然需要使用強心藥。



製作手模留念 稱天瑜雙眼對訪客有反應

天瑜爸爸的帖文附有短片，感謝兒童癌病基金會會昨日為他及天瑜製作手模留念，在瑪麗醫院人員協助下，花了3個小時完成該個極具紀念價值的手模。他又指出，自天瑜上星期起病情告急以來，有很多朋友特意前來探望、來到床前祝福及祈禱，天瑜雙眼都有特別強烈的反應。他相信，女兒絕對能感受大家的愛。

(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

天瑜爸爸續進行電療和化療 不適日漸強烈

天瑜爸爸本身也患有惡性肌肉腫瘤，他指自己的電療和化療亦正在進行，早上到威院電療後，下午就到瑪麗醫院探望天瑜。而電療化療的不適反應也日漸強烈，最近經常感到疲倦和胃痛、有點嘔心，乏力和頭暈的感覺，所以很多朋友的問候都未能逐一回覆，還請大家見諒。

天瑜爸爸指愛女天瑜的生命正在倒數，希望大家為天瑜祈禱。(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

上月底公布壞消息 天瑜爸爸：可能過不了這一關

天瑜爸爸上月30日指出，天瑜最近心臟開始衰竭，雖然現時天瑜仍會不時眨眼，但明顯感受到她較前疲倦，指醫生稱天瑜情況並不樂觀，「可能過不了這一關。」他又稱，「雖說這幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種錐心之痛實在難以形容。我們現在也已經沒有什麼可以做，只能盡量多抽點時間陪伴天瑜，陪她走完人生的最後一段路。請大家繼續為天瑜祈禱！」

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